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[GALLERY] Chi tiết Hyundai Neira hoàn toàn mới - MPV điện giá rẻ trình làng?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Chi tiết Hyundai Neira hoàn toàn mới - MPV điện giá rẻ trình làng?

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Hyundai đã ra mắt mẫu xe ý tưởng Neira, mẫu MPV điện đầu tiên được phát triển riêng cho thị trường Indonesia.

Nguyễn Chung
Hyundai đã ra mắt bản prototype Neira tại GIIAS 2026 ở Indonesia. Được Hyundai chính thức mô tả là một chiếc SUV điện 7 chỗ, Neira được phát triển nhắm đến các gia đình Indonesia. Đáng chú ý, thiết kế tổng thể của mẫu xe này giống với Kia Carens Clavis EV đang được bán tại Ấn Độ.
Hyundai đã ra mắt bản prototype Neira tại GIIAS 2026 ở Indonesia. Được Hyundai chính thức mô tả là một chiếc SUV điện 7 chỗ, Neira được phát triển nhắm đến các gia đình Indonesia. Đáng chú ý, thiết kế tổng thể của mẫu xe này giống với Kia Carens Clavis EV đang được bán tại Ấn Độ.
Nhìn từ bên hông, hình dáng tổng thể, đường mái dài, diện tích cửa sổ và tỷ lệ ba hàng ghế của Neira trông khá giống với Kia Carens Clavis. Điều này làm dấy lên khả năng Neira có thể chia sẻ nền tảng, hệ thống truyền động điện và một số bộ phận khác với Carens EV.
Nhìn từ bên hông, hình dáng tổng thể, đường mái dài, diện tích cửa sổ và tỷ lệ ba hàng ghế của Neira trông khá giống với Kia Carens Clavis. Điều này làm dấy lên khả năng Neira có thể chia sẻ nền tảng, hệ thống truyền động điện và một số bộ phận khác với Carens EV.
Một chiến lược như vậy không phải là điều bất thường. Hyundai và Kia đã chia sẻ nền tảng, hệ thống truyền động và công nghệ trên nhiều sản phẩm. Tại Ấn Độ, Creta và Seltos là những ví dụ nổi bật, nơi nền tảng chung được kết hợp với thiết kế ngoại thất và nội thất khác nhau. Hyundai chưa xác nhận bất kỳ mối liên hệ kỹ thuật nào giữa Neira và Carens EV.
Một chiến lược như vậy không phải là điều bất thường. Hyundai và Kia đã chia sẻ nền tảng, hệ thống truyền động và công nghệ trên nhiều sản phẩm. Tại Ấn Độ, Creta và Seltos là những ví dụ nổi bật, nơi nền tảng chung được kết hợp với thiết kế ngoại thất và nội thất khác nhau. Hyundai chưa xác nhận bất kỳ mối liên hệ kỹ thuật nào giữa Neira và Carens EV.
Mặc dù có tỷ lệ quen thuộc, Neira sở hữu diện mạo đặc trưng của Hyundai. Xe có dải đèn LED rộng ở phía trước, các yếu tố chiếu sáng được bố trí theo chiều dọc và phần đầu xe được thiết kế kín đáo, phù hợp với một chiếc xe điện. Một phần màu bạc dày dặn quanh cản trước phía dưới tạo thêm vẻ mạnh mẽ.
Mặc dù có tỷ lệ quen thuộc, Neira sở hữu diện mạo đặc trưng của Hyundai. Xe có dải đèn LED rộng ở phía trước, các yếu tố chiếu sáng được bố trí theo chiều dọc và phần đầu xe được thiết kế kín đáo, phù hợp với một chiếc xe điện. Một phần màu bạc dày dặn quanh cản trước phía dưới tạo thêm vẻ mạnh mẽ.
Các điểm nổi bật bao gồm mâm hợp kim hai tông màu, ốp vòm bánh xe màu đen, giá nóc, tay nắm cửa thông thường và các chi tiết màu bạc ở phần thân dưới. Đèn hậu LED được bố trí theo chiều dọc và được nối với nhau bằng một dải đèn ngang mỏng. Cản sau dày dặn được trang trí bằng các chi tiết màu bạc và đen...
Các điểm nổi bật bao gồm mâm hợp kim hai tông màu, ốp vòm bánh xe màu đen, giá nóc, tay nắm cửa thông thường và các chi tiết màu bạc ở phần thân dưới. Đèn hậu LED được bố trí theo chiều dọc và được nối với nhau bằng một dải đèn ngang mỏng. Cản sau dày dặn được trang trí bằng các chi tiết màu bạc và đen...
Nếu Hyundai sử dụng nền tảng cơ khí tương tự, Neira có thể có chiều dài khoảng 4.550mm, chiều rộng 1.800mm và chiều dài cơ sở 2.780mm. Không gian nội thất của Hyundai Neira cũng có nhiều điểm tương đồng với Kia Carens Clavis EV.
Nếu Hyundai sử dụng nền tảng cơ khí tương tự, Neira có thể có chiều dài khoảng 4.550mm, chiều rộng 1.800mm và chiều dài cơ sở 2.780mm. Không gian nội thất của Hyundai Neira cũng có nhiều điểm tương đồng với Kia Carens Clavis EV.
Khoang lái nổi bật với cụm màn hình kép 12,3 inch, gồm màn hình giải trí trung tâm và bảng đồng hồ kỹ thuật số, kết hợp bệ điều khiển trung tâm dạng nổi. Vô lăng sở hữu logo chữ "H" cách điệu theo mã Morse - chi tiết nhận diện quen thuộc trên các mẫu xe điện thế hệ mới của Hyundai.
Khoang lái nổi bật với cụm màn hình kép 12,3 inch, gồm màn hình giải trí trung tâm và bảng đồng hồ kỹ thuật số, kết hợp bệ điều khiển trung tâm dạng nổi. Vô lăng sở hữu logo chữ "H" cách điệu theo mã Morse - chi tiết nhận diện quen thuộc trên các mẫu xe điện thế hệ mới của Hyundai.
Xe còn có các tiện nghi khác như: bảng điều khiển đa chức năng có thể chuyển đổi giữa các chức năng điều hòa và hệ thống giải trí, đèn viền nội thất, ghế bọc da nhân tạo, cửa sổng trời toàn cảnh... Tổng thể cách bố trí và danh sách trang bị được đánh giá khá tương đồng với Kia Carens Clavis EV.
Xe còn có các tiện nghi khác như: bảng điều khiển đa chức năng có thể chuyển đổi giữa các chức năng điều hòa và hệ thống giải trí, đèn viền nội thất, ghế bọc da nhân tạo, cửa sổng trời toàn cảnh... Tổng thể cách bố trí và danh sách trang bị được đánh giá khá tương đồng với Kia Carens Clavis EV.
Hyundai dự định sản xuất mẫu xe này tại tại nhà máy Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI). Công ty cho biết Neira sẽ tiếp tục được hoàn thiện trước khi chính thức ra mắt thị trường, vì chiếc xe trưng bày tại GIIAS 2026 vẫn chỉ là nguyên mẫu.
Hyundai dự định sản xuất mẫu xe này tại tại nhà máy Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI). Công ty cho biết Neira sẽ tiếp tục được hoàn thiện trước khi chính thức ra mắt thị trường, vì chiếc xe trưng bày tại GIIAS 2026 vẫn chỉ là nguyên mẫu.
Thông số kỹ thuật vẫn chưa được công bố. Dung lượng pin, phạm vi hoạt động, công suất động cơ và khả năng sạc vẫn được giữ kín. Về giá bán, Hyundai Neira cũng dự kiến ở mức cạnh tranh do là một mẫu MPV hạng B. Để hình dung, Carens Clavis EV có giá từ 1,799 đến 2,449 triệu Rupee (547,7 - 745,7 triệu đồng).
Thông số kỹ thuật vẫn chưa được công bố. Dung lượng pin, phạm vi hoạt động, công suất động cơ và khả năng sạc vẫn được giữ kín. Về giá bán, Hyundai Neira cũng dự kiến ở mức cạnh tranh do là một mẫu MPV hạng B. Để hình dung, Carens Clavis EV có giá từ 1,799 đến 2,449 triệu Rupee (547,7 - 745,7 triệu đồng).
Video: Xem chi tiết xe MPV điện Hyundai Neira hoàn toàn mới.
Nguyễn Chung
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