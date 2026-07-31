[GALLERY] Chi tiết Hyundai Neira hoàn toàn mới - MPV điện giá rẻ trình làng?

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Hyundai đã ra mắt mẫu xe ý tưởng Neira, mẫu MPV điện đầu tiên được phát triển riêng cho thị trường Indonesia.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Hyundai đã ra mắt mẫu xe ý tưởng Neira, mẫu MPV điện đầu tiên được phát triển riêng cho thị trường Indonesia.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026, Toyota đã ra mắt Veloz Hybrid. Xe có giá bán từ 303-389 triệu rupiah (khoảng 440-565 triệu đồng).
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Suzuki đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu xe MPV lai SUV XL7.
Mẫu "xe hộp diêm" BYD Racco có giá rẻ hơn Nissan và Mitsubishi, nhưng quy định trợ cấp của Nhật Bản khiến cả hai đối thủ nội địa có giá lăn bánh rẻ hơn.
Hãng xe sang Audi vừa cho ra mắt mẫu SUV cỡ lớn Q9 2027 sau thời gian dài xuất hiện dưới dạng xe chạy thử. Xe có cửa mở điện, mái kính toàn cảnh tới hơn 1,5 m².
Xiaomi Auto vừa công bố thêm thông tin về mẫu SUV Skynomad trước thềm ra mắt. Xe chạy được 370 km mà không tốn 1 giọt xăng, dự kiến ra mắt vào hôm nay vào 30/7.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Kia đã ra mắt Seltos 2026 tại thị trường Indonesia, xe có giá bán từ 359 triệu rupiah (khoảng 520 triệu đồng).
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã cho biết, Nhà Trắng đã đặt mua 250 chiếc Cadillac Escalade để bổ sung cho đội xe hộ tống của Mật vụ Mỹ (Secret Service).
Nhiều đoạn trên đường Nguyễn Đình Tứ (phường Đông Ngạc, Hà Nội) hư hỏng, xuất hiện ổ gà, lún võng và đọng nước sau mưa, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Hyosung GV350X là mẫu môtô của thương hiệu Hàn Quốc sở hữu khối động cơ V-Twin, với thiết kế thể thao có phần khác biệt các dòng cruiser khác tại Việt Nam.
Isuzu Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu xe bán tải D-Max D-Cargo 1000, phiên bản cabin đơn mới thuộc dòng D-Max với sứ chở được hơn 1 tấn.
Sau hàng chục năm "đứng hình", cầu Phước Khánh đã chính thức hợp long, đang vào những hạng mục cuối cùng giúp cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến.
Khóa vân tay ngày càng phổ biến với giá từ chưa đến 700.000 đồng, mang đến trải nghiệm mở cửa tiện lợi, an toàn và không còn nỗi lo quên chìa khóa.
Theo thông tin từ một số đại lý, mẫu xe SUV Subaru Forester hybrid 2026 nhiều khả năng sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào tháng 10/2026.
Sau màn ra mắt tại Indonesia hồi đầu tháng, Mitsubishi Xforce HEV 2026 đã chính thức công bố giá bán tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026.
Bentley vừa ra mắt chiếc Continental GTC màu tím độc nhất vô nhị kỷ niệm 80 năm hoạt động tại Crewe, thể hiện sự tinh tế và đổi mới trong chế tác thủ công.
UGREEN FineTrack 2 gây chú ý với thiết kế quả bóng đá ăn theo World Cup 2026, hỗ trợ Find My của Apple và có giá chỉ hơn 300.000 đồng tại Việt Nam.
Mới đây, một số đại lý Mercedes-Benz chính hãng tại Việt Nam đã thông báo nhận đặt cọc cho mẫu sedan E350e 2026 với mức giá dự kiến khoảng 3,399 tỷ đồng.
Sau khi những hình ảnh của Sportage thế hệ thứ 6 (mã NQ6) bị rò rỉ, NYMammoth đã nhanh chóng phác họa mang đến cái nhìn rõ nét hơn về mẫu SUV bán chạy nhất Kia.
Đường Xuân Tảo trên tuyến Vành đai 2,5 (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) đang khoác lên diện mạo mới sau khi dự án chống ngập hoàn thành.
Lepas vừa ra mắt ôtô điện L6 EV tại thị trường Thái Lan với hai phiên bản, bao gồm Comfort và Premium với giá 769.900-829.900 Baht (khoảng 616-664 triệu đồng).