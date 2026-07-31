TP HCM: Công ty Đồng Tiến trúng gói nạo vét rạch Bằng Ôi gần 15,5 tỷ đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Phước (TP HCM) Nguyễn Văn Hải vừa ký Quyết định số 133/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng thuộc dự án Nạo vét, gia cố rạch Bằng Ôi. Doanh nghiệp duy nhất tham dự và trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thủy Lợi Đồng Tiến với giá trúng thầu xấp xỉ 15,48 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 3,94% cho ngân sách nhà nước.

Nguồn: MSC

Thắng thầu gói xấp xỉ 15,5 tỷ đồng tại xã Hiệp Phước

Theo hồ sơ, gói thầu Xây dựng thuộc dự án Nạo vét, gia cố rạch Bằng Ôi (mã E-TBMT: IB2600328024) có giá gói thầu được phê duyệt là 16.112.750.190 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%). Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách TP HCM bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường, đặc khu.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Phước làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Toàn bộ kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Phước Nguyễn Văn Hải phê duyệt tại Quyết định số 60/QĐ-BQLDA ngày 25/06/2026, tiếp đó phê duyệt hồ sơ mời thầu tại Quyết định số 86/QĐ-BQLDA ngày 29/06/2026.

Mặc dù thông báo mời thầu được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 29/06/2026, nhưng đến thời điểm đóng mở thầu ngày 08/07/2026, hệ thống ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thủy Lợi Đồng Tiến.

Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 265/2026/BCĐG ngày 09/07/2026 do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng – Thương mại Bửu Thành thực hiện và Báo cáo thẩm định số 255/BCTĐ-2026 ngày 14/07/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Thạnh, Công ty TNHH Xây dựng Thủy Lợi Đồng Tiến đưa ra giá dự thầu ban đầu là 16.039.144.841 đồng. Đi kèm đơn dự thầu, doanh nghiệp đã chủ động nộp thư giảm giá 3,5%, tương ứng số tiền giảm 561.370.069 đồng.

Sau khi thực hiện hiệu chỉnh sai lệch và tính toán giảm giá, giá đề nghị trúng thầu của doanh nghiệp ghi nhận ở mức 15.477.774.771 đồng. So với giá gói thầu ban đầu được phê duyệt, việc nhà thầu chủ động chào giảm giá đã giúp ngân sách tiết kiệm khoảng 635 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 3,94%. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 270 ngày. Ngày 15/07/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Phước ban hành Thông báo số 20/TB-BQLDA mời nhà thầu đến hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

Năng lực và lịch sử tham gia đấu thầu của nhà thầu

Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp thể hiện, Công ty TNHH Xây dựng Thủy Lợi Đồng Tiến (mã số thuế 1200361887) thành lập ngày 25/12/2015, đăng ký địa chỉ trụ sở tại ấp An Thạnh, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Doanh nghiệp hoạt động dưới mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên, do ông Đinh Văn An làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc. Lĩnh vực hoạt động cốt lõi của công ty là thi công xây dựng các công trình thủy lợi, công trình giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật.

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Thủy Lợi Đồng Tiến đã tham gia 44 gói thầu, trúng 38 gói, trượt 5 gói và 1 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt hơn 359,78 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu trung bình so với giá dự toán của nhà thầu đạt khoảng 97,95%.

Ngoài gói thầu đã trúng đang phân tích nêu trên trong năm 2026 nhà thầu còn ghi nhận trúng các gói có giá trị lớn ở các chủ đầu tư. Cụ thể: Gói Thi công xây dựng tại Chi cục Thủy lợi TP HCM, trị giá 10.857.770.325 đồng, trúng ngày 28/07/2026; Gói Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Thanh Hưng trị giá 1.573.700.000 đồng, trúng ngày 11/06/2026; Gói Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Thanh Hưng trị giá 1.892.061.000 đồng, trúng ngày 11/06/2026.

Trách nhiệm giải trình và bài toán tối ưu hóa vốn công

Sự việc gói thầu xây lắp quy mô hơn 16,11 tỷ đồng tại xã Hiệp Phước áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ thu hút 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề quan tâm về tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu đầu tư công cấp cơ sở.

Đánh giá dưới góc độ hành lang pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, căn cứ điểm a khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), trường hợp đến thời điểm đóng thầu chỉ có 01 nhà thầu nộp E-HSDT thì Chủ đầu tư hoàn toàn có quyền quyết định mở thầu ngay để tiến hành đánh giá mà không bắt buộc phải thực hiện thủ tục gia hạn. Khi hồ sơ dự thầu của nhà thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiêu chuẩn kỹ thuật và có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu thì việc chủ đầu tư phê duyệt trúng thầu là hoàn toàn đúng trình tự quy định.