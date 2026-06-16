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[INFOGRAPHIC] Iran bị New Zealand cầm hòa ngày ra quân tại World Cup 2026

Thể thao

[INFOGRAPHIC] Iran bị New Zealand cầm hòa ngày ra quân tại World Cup 2026

Iran hai lần gỡ hòa trước New Zealand để giữ lại 1 điểm trong trận đấu kịch tính tại World Cup 2026. 

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