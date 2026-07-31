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Kho tri thức

Tập thể dục buổi sáng có thực sự giúp giảm cân hiệu quả?

Tập luyện từ 7 đến 9 giờ sáng kích hoạt cơ chế đốt mỡ tự nhiên của cơ thể, giúp bạn giảm cân hiệu quả và duy trì vóc dáng thon gọn.

Hà Vy

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Obesity vừa mang đến tin vui lớn cho những ai đang tìm kiếm phương pháp giảm cân hiệu quả. Dữ liệu khảo sát trên 5.200 người trưởng thành cho thấy những người vận động trong khoảng thời gian từ 7h đến 9h sáng sở hữu chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp hơn hẳn so với những người chọn tập vào buổi trưa hoặc buổi tối.

TS Tongyu Ma thuộc Đại học Bách khoa Hồng Kông giải thích, việc tập thể dục vào sáng sớm mang lại một lợi thế sinh lý vô cùng đặc biệt. Sau một đêm ngủ dài từ 7 đến 8 tiếng, lượng đường dự trữ trong cơ thể đã hạ xuống mức rất thấp. Khi bạn vận động lúc bụng còn rỗng trước bữa sáng, cơ thể không còn nguồn đường nhanh để tiêu thụ nên buộc phải lấy mỡ thừa ra làm nhiên liệu đốt cháy.

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Tập thể dục từ 7h đến 9h sáng giúp kích hoạt cơ chế đốt mỡ thừa tối ưu.

Không chỉ dừng lại ở việc tiêu hao năng lượng trong lúc tập, vận động buổi sáng còn tạo ra một hiệu ứng kỳ diệu kéo dài nhiều giờ sau đó. Các bác sĩ cho biết, bài tập buổi sáng giúp kích hoạt hệ thần kinh giao cảm và tạo ra hiệu ứng tiêu thụ oxy dư thừa sau khi tập. Ngay cả khi bạn đã hoàn thành bài tập và ngồi làm việc, cơ thể vẫn tiếp tục duy trì tốc độ trao đổi chất ở mức cao để ổn định nhịp tim và phục hồi cơ bắp, giúp bạn đốt thêm một lượng calo đáng kể trong suốt cả ngày.

Bên cạnh yếu tố sinh học, việc tập luyện vào đầu ngày còn mang lại lợi ích tâm lý rất lớn. Khi hoàn thành bài tập ngay từ sáng sớm, bạn sẽ không còn lo lắng lịch trình bận rộn hay sự mệt mỏi vào cuối ngày làm gián đoạn kế hoạch cá nhân. Những người duy trì thói quen này thường xây dựng được lối sống rất lành mạnh, ít thèm ăn đồ calo cao và ngủ ngon hơn vào buổi tối.

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Để tận dụng tối đa khả năng đốt mỡ của buổi sáng, việc lựa chọn bài tập và chế độ sinh hoạt giữ vai trò quyết định. Các bài tập vận động cường độ vừa đến cao như đi bộ nhanh từ 30 đến 45 phút, chạy bộ nhẹ, đạp xe, tập kháng lực hay các môn thể thao sẽ kích hoạt quá trình oxy hóa chất béo mạnh mẽ nhất. Nhờ đó, bạn sẽ nhanh chóng thấy vùng mỡ bụng được cải thiện rõ rệt.

Bên cạnh đó, các chuyên gia lưu ý người tập cần tránh thói quen ăn uống quá đà sau khi hoàn thành buổi tập. Việc nạp dư thừa calo sẽ làm mất đi toàn bộ lượng mỡ vừa đốt được.

Kết hợp một buổi tập sáng đều đặn cùng chế độ ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng chính là công thức hoàn hảo nhất giúp bạn kiểm soát cân nặng bền vững và sở hữu một cơ thể khỏe mạnh.

Tổng hợp
#tập thể dục #giảm cân #sáng sớm #đốt mỡ #sức khỏe

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