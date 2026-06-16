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[INFOGRAPHIC] Ai Cập cầm hòa Bỉ nhờ bàn phản lưới nhà tại World Cup 2026

Thể thao

[INFOGRAPHIC] Ai Cập cầm hòa Bỉ nhờ bàn phản lưới nhà tại World Cup 2026

Ai Cập gây bất ngờ khi cầm hòa Bỉ 1-1 tại bảng H World Cup 2026. Emam Ashour mở tỷ số trước khi bàn phản lưới nhà của Mohamed Hany giúp Bỉ giữ lại 1 điểm.

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