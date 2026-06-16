[INFOGRAPHIC] Ai Cập cầm hòa Bỉ nhờ bàn phản lưới nhà tại World Cup 2026

Ai Cập gây bất ngờ khi cầm hòa Bỉ 1-1 tại bảng H World Cup 2026. Emam Ashour mở tỷ số trước khi bàn phản lưới nhà của Mohamed Hany giúp Bỉ giữ lại 1 điểm.
Mẫu SUV MG QS 2026 vừa được trưng bày tại Malaysia để thăm dò mức độ quan tâm của khách hàng, xe sở hữu cấu hình 7 chỗ, động cơ tăng áp 4WD.
Iran được đánh giá cao hơn New Zealand ở trận ra quân bảng G World Cup 2026 nhờ sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và chất lượng đội hình vượt trội.
Uruguay được đánh giá nhỉnh hơn Ả Rập Xê-út ở trận ra quân bảng H World Cup 2026 nhờ sở hữu dàn sao chất lượng và giàu kinh nghiệm thi đấu.
Bỉ được đánh giá cao hơn Ai Cập ở trận ra quân bảng G World Cup 2026, nhưng Mohamed Salah vẫn đủ sức tạo nên khác biệt cho đại diện châu Phi.
Tây Ban Nha được đánh giá vượt trội trước Cabo Verde ở trận ra quân bảng H World Cup 2026. La Roja hướng tới chiến thắng để khẳng định vị thế ứng viên vô địch.
Áo Ronaldo giá gần 4 triệu đồng vẫn cháy hàng trước World Cup 2026, cho thấy sức mạnh của kinh tế thần tượng và thị trường thể thao tỷ USD.
HLV trưởng Kim Sang Sik công bố danh sách được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam trong đợt tập huấn chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu quốc tế và ASEAN Cup 2026.
Trục trặc chuyên cơ do FIFA sắp xếp khiến tuyển Uruguay mắc kẹt tại Mexico, làm đảo lộn lịch trình và đối mặt nguy cơ vi phạm quy chế giải đấu tại Mỹ.
Thụy Điển được đánh giá nhỉnh hơn Tunisia ở trận ra quân bảng F World Cup 2026 nhờ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu.
Bờ Biển Ngà và Ecuador được đánh giá khá cân bằng ở trận ra quân bảng E World Cup 2026, nơi cuộc chiến tuyến giữa có thể quyết định kết quả.
Hà Lan và Nhật Bản tạo nên cặp đấu đáng chú ý tại bảng F World Cup 2026. Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn nhưng khó có trận đấu dễ dàng.
Đức được đánh giá vượt trội so với Curaçao ở trận ra quân bảng E World Cup 2026. Cỗ xe tăng hướng tới chiến thắng đậm để tạo lợi thế.
Nestory Irankunda và Connor Metcalfe lần lượt ghi bàn giúp Australia vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 ở lượt trận đầu bảng D World Cup 2026.
John McGinn tỏa sáng với bàn thắng ở phút 28 giúp Scotland vượt qua Haiti 1-0 trong trận ra quân bảng F World Cup 2026.
Morocco tiếp tục chứng minh họ là đối thủ khó chịu khi cầm hòa Brazil 1-1 ở bảng E World Cup 2026. Vinicius Junior và Amine Sabiri là hai cầu thủ ghi bàn.
Qatar tạo nên cột mốc đáng nhớ khi giành điểm World Cup đầu tiên trong lịch sử sau trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ nhờ bàn gỡ ở phút 90+4.
Úc và Thổ Nhĩ Kỳ bước vào trận ra quân bảng D World Cup 2026 với quyết tâm giành lợi thế. Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút.
Scotland được đánh giá cao hơn Haiti ở lượt trận bảng C World Cup 2026 nhờ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu.
Brazil chạm trán Maroc ở lượt trận đầu bảng C World Cup 2026. Selecao được đánh giá cao hơn, nhưng đại diện châu Phi luôn tiềm ẩn bất ngờ.
Qatar đối mặt thử thách lớn mang tên Thụy Sĩ ở bảng B World Cup 2026. Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lực lượng đồng đều.
Ethan Nwaneri, Rio Ngumoha, Alex Scott và Josh King là 4 tài năng trẻ phải chia tay tuyển Anh trước World Cup 2026 dù tham gia trại huấn luyện của Tam sư.