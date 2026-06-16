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Thể thao

Dự đoán Pháp vs Senegal: Gà trống Gaulois cảnh giác trước đối thủ khó chịu

Pháp được đánh giá cao hơn Senegal ở trận ra quân bảng I World Cup 2026, nhưng đại diện châu Phi đủ sức tạo ra nhiều khó khăn cho Les Bleus.

Thiên Anh

Đội tuyển Pháp sẽ mở màn chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc chạm trán Senegal trên sân New York Stadium. Đây là một trong những cặp đấu hấp dẫn nhất lượt trận đầu tiên khi hai đội đều sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Pháp được đánh giá là ứng viên vô địch hàng đầu của giải đấu, nhưng Senegal luôn là đối thủ khó chịu với nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ và khả năng phản công sắc bén. Cuộc tái ngộ này cũng gợi nhớ cú sốc lịch sử tại World Cup 2002 khi Senegal đánh bại Pháp ngay trong trận khai mạc.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Pháp vs Senegal

Bảng đấu: Bảng I World Cup 2026

Địa điểm: New York Stadium (New York, Mỹ)

Thời gian: 02h00 ngày 17/06/2026

Pháp sở hữu đội hình thuộc nhóm mạnh nhất thế giới

Á quân World Cup 2022 tiếp tục bước vào giải đấu với vị thế của một ứng viên vô địch hàng đầu.

HLV Didier Deschamps đang sở hữu đội hình có chiều sâu vượt trội ở mọi tuyến. Trên hàng công, Kylian Mbappe vẫn là ngôi sao số một với tốc độ, kỹ thuật và khả năng săn bàn thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới.

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Pháp sở hữu đội hình thuộc nhóm mạnh nhất thế giới

Bên cạnh Mbappe là những cái tên chất lượng như Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Marcus Thuram hay Michael Olise. Tuyến giữa với Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga và Warren Zaire-Emery mang lại sự cân bằng giữa sức trẻ và sức mạnh.

Hàng thủ của Les Bleus cũng rất chắc chắn với William Saliba, Ibrahima Konate, Theo Hernandez và thủ môn Mike Maignan.

Điểm mạnh của Pháp nằm ở khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh, chất lượng cá nhân vượt trội và chiều sâu đội hình đáng nể.

Senegal vẫn là thế lực hàng đầu châu Phi

Senegal bước vào World Cup 2026 với tư cách một trong những đội tuyển mạnh nhất lục địa đen.

Dù thế hệ vàng đang dần bước sang sườn dốc sự nghiệp, đội bóng của HLV Aliou Cisse vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Thủ lĩnh lớn nhất là Kalidou Koulibaly, trung vệ giàu kinh nghiệm từng nhiều năm thi đấu đỉnh cao tại châu Âu.

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Senegal vẫn là thế lực hàng đầu châu Phi

Trên hàng công, Ismaila Sarr, Nicolas Jackson và Iliman Ndiaye là những mũi nhọn có tốc độ và khả năng tạo đột biến cao. Tuyến giữa với Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye và Nampalys Mendy mang đến sự cơ động và sức chiến đấu mạnh mẽ.

Điểm mạnh của Senegal nằm ở nền tảng thể lực, tốc độ phản công và khả năng tranh chấp tay đôi. Đây là đội bóng có thể gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào nếu được chơi đúng sở trường.

Lịch sử đối đầu

Cuộc đối đầu giữa Pháp và Senegal luôn mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.

Tại trận khai mạc World Cup 2002, Senegal đã tạo nên cú sốc lớn nhất giải đấu khi đánh bại đương kim vô địch Pháp với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Papa Bouba Diop.

Kể từ đó, hai đội không có nhiều lần gặp nhau ở các giải đấu lớn. Tuy nhiên, chiến thắng lịch sử năm 2002 vẫn là dấu mốc đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá Senegal.

Xét về chất lượng đội hình hiện tại, Pháp được đánh giá vượt trội hơn đáng kể.

Dự kiến đội hình ra sân

Pháp (4-3-3)

Mike Maignan; Jules Kounde, William Saliba, Ibrahima Konate, Theo Hernandez; Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Antoine Griezmann; Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Michael Olise.

Senegal (4-3-3)

Edouard Mendy; Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs; Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye, Nampalys Mendy; Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye.

Dự đoán kết quả

Senegal đủ khả năng gây khó khăn cho Pháp nhờ tốc độ và nền tảng thể lực vượt trội. Tuy nhiên, sự khác biệt về chiều sâu đội hình cùng đẳng cấp cá nhân có thể giúp Les Bleus kiểm soát trận đấu.

Nếu Mbappe và Dembele chơi đúng phong độ, hàng thủ Senegal sẽ phải đối mặt với sức ép rất lớn. Đại diện châu Phi có thể tạo ra cơ hội từ những pha phản công nhanh, nhưng việc duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút trước Pháp là nhiệm vụ không dễ dàng.

Dự đoán tỷ số

Pháp 3-1 Senegal

Tỷ lệ dự đoán

Pháp thắng: 64%

Hòa: 22%

Senegal thắng: 14%

Một chiến thắng trong ngày ra quân sẽ giúp Pháp tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng I trước các đối thủ còn lại là Iraq và Na Uy.

#Pháp vs Senegal #Nhận định Pháp vs Senegal #World Cup 2026 #Bảng I World Cup 2026 #Dự đoán Pháp vs Senegal

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