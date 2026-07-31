Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận về việc Hamas giải giáp vũ khí

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận đã đạt được về việc lực lượng Hamas giải giáp vũ khí và Israel rút quân khỏi Gaza.

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 30/7 cho biết, một thỏa thuận đã đạt được về việc Hamas giải giáp vũ khí ở Gaza và Israel rút quân khỏi dải đất này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trở ngại, điều kiện để chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Thông báo của Nhà Trắng được đưa ra 9 tháng sau khi thỏa thuận ngừng bắn (giữa Israel và Hamas) do Mỹ làm trung gian được ký kết. Các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas phần lớn đã bế tắc về việc thực hiện giai đoạn thứ hai của thỏa thuận, bao gồm việc giải giáp Hamas và tái thiết Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

“Thỏa thuận sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn được lên kế hoạch cẩn thận. Khi quá trình giải giáp hoàn tất, lực lượng Israel sẽ rút quân, và Lực lượng Ổn định Quốc tế sẽ hợp tác với lực lượng cảnh sát Palestine mới để chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho người dân Gaza”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Thỏa thuận ngừng bắn 20 điểm của ông Trump kêu gọi Hamas giao nộp vũ khí và phá hủy mạng lưới đường hầm rộng lớn của nhóm này. Kế hoạch cũng dự kiến ​​lực lượng Israel rút khỏi Dải Gaza, sự ra đời của một Chính phủ kỹ trị Palestine mới, triển khai lực lượng an ninh quốc tế và việc tái thiết vùng lãnh thổ bị tàn phá này.

Các quan chức Mỹ và Hội đồng Hòa bình đã đưa ra đánh giá rất lạc quan về thỏa thuận. Giới chức không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc giải giáp Hamas hoặc các nhóm khác hoạt động ở Gaza nhưng cho biết lực lượng cảnh sát Gaza sẽ bàn giao vũ khí cho chính quyền Gaza trong 2 tuần tới.

Việc giao nộp vũ khí hạng nặng và việc tháo dỡ các đường hầm cùng cơ sở hạ tầng khác của Hamas sẽ diễn ra sau đó trong một quá trình có thể kéo dài từ 200 đến 350 ngày, một quan chức của Hội đồng Hòa bình cho biết.

Mỹ nói rằng Israel đã được tham vấn ở mọi bước của cuộc đàm phán. Tuy nhiên, phái đoàn Israel tại Liên Hợp Quốc cho biết họ chưa đưa ra bình luận gì ngay lập tức.

Phía Hamas trước đó yêu cầu thực hiện giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn trước khi thảo luận về việc giải giáp vũ khí. Tuy nhiên, đầu tháng này, Hamas tuyên bố giải thể cơ quan điều hành do nhóm này lập ra tại Gaza để chuẩn bị chuyển giao quyền điều hành cho một ủy ban kỹ trị lâm thời như một phần của thỏa thuận ngừng bắn.

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