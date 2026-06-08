Vượt qua đối thủ, Liên danh Công Vinh VH và Linh Phát trúng gói thầu xây lắp tại xã Hưng Điền

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu xây lắp thuộc công trình Chỉnh trang TDC Lê Văn Khương vừa hoàn thành kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói thầu này không chỉ thu hút sự quan tâm bởi quy mô nguồn vốn ngân sách phân bổ mà còn là một ví dụ sinh động về việc áp dụng các quy định của pháp luật đấu thầu hiện hành để tối ưu hóa hiệu quả kinh tế. Qua quá trình phân tích hồ sơ thầu, bức tranh về tính cạnh tranh, năng lực nhà thầu và phương pháp chào giá đã được thể hiện một cách rõ nét, mang lại cái nhìn khách quan về công tác quản lý dự án tại cơ sở.

Diễn biến gói thầu Chỉnh trang TDC Lê Văn Khương

Căn cứ các tài liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu xây lắp Chỉnh trang TDC Lê Văn Khương mang mã thông báo mời thầu IB2600203685. Gói thầu này trực thuộc dự án cùng tên do Phòng Kinh tế xã Hưng Điền (tỉnh Tây Ninh) làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn tập trung và tiền sử dụng đất. Các thủ tục pháp lý ban đầu được thực hiện chặt chẽ thông qua Quyết định số 889/QĐ-PKT ngày 05/5/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Quyết định số 962/QĐ-PKT ngày 12/5/2026 phê duyệt E-HSMT, đều do ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Kinh tế xã Hưng Điền ký ban hành. Tổng giá trị gói thầu được phê duyệt là 4.598.398.000 đồng.

Phương thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là một giai đoạn một túi hồ sơ, hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng. Điều đáng ghi nhận trong công tác tổ chức đấu thầu tại đây là việc thu hút được nhiều doanh nghiệp cùng tham gia cạnh tranh. Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 09h28 ngày 21/5/2026 xác nhận có hai nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty TNHH Phát triển giao thông Minh Cường và Liên danh Công Vinh VH - Linh Phát.

Tại bước nộp hồ sơ, Công ty TNHH Phát triển giao thông Minh Cường đưa ra mức giá dự thầu là 4.589.628.409 đồng. Trong khi đó, Liên danh Công Vinh VH - Linh Phát đưa ra mức giá dự thầu 4.560.561.652 đồng. Cả hai đơn vị đều không có tỷ lệ giảm giá đi kèm và đều thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với số tiền 68.000.000 đồng, hiệu lực một trăm hai mươi ngày. Trải qua các bước đánh giá chi tiết về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, Báo cáo đánh giá số 88/BCĐG HSDT/2026 ngày 27/5/2026 xác nhận cả hai nhà thầu đều đạt yêu cầu. Nhờ ưu thế về giá, Liên danh Công Vinh VH - Linh Phát đã vươn lên xếp hạng một.

Đến ngày 29/5/2026, căn cứ vào biên bản hoàn thiện hợp đồng, Trưởng phòng Kinh tế xã Hưng Điền Lê Quang Vinh đã ký Quyết định số 1130/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Liên danh Công Vinh VH - Linh Phát chính thức trúng thầu với mức giá 3.785.000.000 đồng, thời gian thi công một trăm năm mươi ngày theo hình thức hợp đồng trọn gói. Theo Quyết định số 889/QĐ-PKT, giá gói thầu 4.598.398.000 đồng được cấu thành từ hai phần: chi phí xây dựng cốt lõi là 3.823.796.000 đồng và chi phí dự phòng với giá trị 774.602.000 đồng.

Quyết định số 1130/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Bức tranh năng lực của Liên danh Công Vinh VH - Linh Phát

Việc Liên danh Công Vinh VH - Linh Phát vượt qua đối thủ và các tiêu chuẩn đánh giá khắt khe không phải là một diễn biến bất ngờ nếu xét đến bề dày hồ sơ năng lực của hai đơn vị này.

Công ty TNHH ĐTXD Công Vinh VH (MSDN: vn1102082701), có địa chỉ tại số 18-19, Đường Tỉnh 831, Ấp Rạch Bùi, Xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh, được thành lập năm 2025, người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Ly

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến cuối tháng 05/2026 doanh nghiệp đã tham gia và trúng khoảng 10/10 gói thầu. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 21.296.764.858 đồng, trong đó, với vai trò độc lập khoảng 17.511.764.858 đồng, với vai trò liên danh khoảng 3.785.000.000 đồng.

Thành viên thứ 2 trong liên danh, Công ty TNHH TM DV Linh Phát (MSDN: vn1101874856), có địa chỉ tại Ấp Gò Thuyền B, Xã Tân Hưng, Tây Ninh, được thành lập năm 2018 và tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2021 do bà Trần Thị Mai Linh là người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến cuối tháng 05/2026 doanh nghiệp đã tham gia khoảng 32 gói thầu, trong đó trúng 27 gói, trượt 4 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 42.428.988.850 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 38.643.988.850 đồng, với vai trò liên danh khoảng 3.785.000.000 đồng.

Góc nhìn chuyên gia

Phân tích toàn diện gói thầu, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc đánh giá một gói thầu cần đi sâu vào bản chất kỹ thuật thay vì chỉ nhìn vào các con số bề mặt. Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ phân tích, theo hệ thống pháp luật mới, tính hiệu quả của đấu thầu được đo lường bằng việc chủ đầu tư chọn được nhà thầu đủ năng lực với chi phí tối ưu nhất trong một môi trường cạnh tranh. Việc có hai nhà thầu cùng tham dự và không có bất kỳ rào cản kỹ thuật nào cản trở nhà thầu nộp hồ sơ là minh chứng cho thấy Phòng Kinh tế xã Hưng Điền đã thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch. Con số tiết kiệm hình thành từ việc nhà thầu chủ động bỏ chi phí dự phòng trong hợp đồng trọn gói phản ánh đúng quy luật thị trường, giúp ngân sách nhà nước không bị lãng phí vào các rủi ro chưa phát sinh.

Dưới lăng kính pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định toàn bộ quy trình từ khâu lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt E-HSMT đến phê duyệt kết quả của Phòng Kinh tế xã Hưng Điền đều bám sát Luật Đấu thầu và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Luật sư Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, người đứng đầu chịu trách nhiệm phê duyệt kết quả là Trưởng phòng Lê Quang Vinh đã căn cứ trên báo cáo đánh giá chuyên môn khách quan của đơn vị tư vấn độc lập. Việc nhà thầu cam kết năng lực, nhân sự và thiết bị trên hệ thống, cùng với quá trình đánh giá tuân thủ nguyên tắc một giai đoạn một túi hồ sơ, đảm bảo quyền lợi bình đẳng cho tất cả các bên tham gia. Điều này thể hiện trách nhiệm giải trình minh bạch của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương trong việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đồng thời tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.