Gói thầu PCCC 5,7 tỷ đồng tại Mỹ Yên: Hai nhà thầu bị loại ở vòng kỹ thuật

Quá trình đánh giá hồ sơ gói thầu PCCC tại xã Mỹ Yên cho thấy hai đối thủ của Công ty Xây dựng Bến Lức không đáp ứng E-HSMT do thiếu tài liệu kỹ thuật.

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói PCCC tại xã Mỹ Yên

Ngày 27/5/2026, Ban Quản lý dự án xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 126/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu: Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy thuộc dự án: Hệ thống phòng cháy chữa cháy các trường học trên địa bàn xã Mỹ Yên. Văn bản do ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Mỹ Yên ký duyệt. Gói thầu này sử dụng nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất và nguồn vốn hợp pháp khác, được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và áp dụng loại hợp đồng trọn gói.

Quyết định số 126/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo quyết định được phê duyệt, Công ty TNHH Xây dựng Bến Lức là đơn vị trúng thầu với mức giá 5,4 tỷ đồng. So với giá dự toán gói thầu ban đầu được công bố là 5,713 tỷ đồng, mức giá trúng thầu này đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,48% cho nguồn vốn đầu tư. Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định là 135 ngày. Kết quả này được đưa ra dựa trên Báo cáo đánh giá E-HSDT số 47-BC-2026-TA do tổ chuyên gia của Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Xây dựng Toàn Tâm lập ngày 25/5/2026.

Hai nhà thầu không đáp ứng yêu cầu E-HSMT

Theo thông tin từ Biên bản mở thầu ngày 13/5/2026 và Báo cáo đánh giá E-HSDT, gói thầu thu hút sự tham gia của 03 doanh nghiệp. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn đánh giá năng lực kỹ thuật, hai doanh nghiệp tham gia dự thầu cùng Công ty TNHH Xây dựng Bến Lức đều có nhiều thiếu sót trong hồ sơ dự thầu, dẫn đến việc bị tổ chuyên gia đánh giá "Không đạt".

Nhà thầu thứ nhất là Công ty TNHH một thành viên Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ P.V.A Tây Ninh (Mã số doanh nghiệp: 3901212252). Đơn vị này tham gia dự thầu với mức giá sau giảm giá là 5,401 tỷ đồng. Mặc dù vượt qua bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm, đơn vị này đã không đáp ứng yêu cầu ở phần kỹ thuật do thiếu các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của E-HSMT.

Báo cáo đánh giá cho thấy, nhà thầu không có bản cam kết tất cả các loại vật liệu cung cấp trong gói thầu có nguồn gốc hợp pháp. Đối với phần vật tư, thiết bị, nhà thầu không nộp catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật khác có liên quan của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối chính hãng.

Nhà thầu cũng không cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại của đại lý, trung tâm bảo hành, bảo trì của nhà cung cấp có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, phụ tùng thay thế và không có cam kết về thời gian sửa chữa, khắc phục hư hỏng.

Về giải pháp kỹ thuật, hồ sơ không có bản vẽ tổ chức mặt bằng thi công, thiếu thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công cho hàng loạt công tác trọng yếu như: lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, thi công đóng cọc, nắp hồ nước PCCC, ván khuôn cốt thép bê tông cột dầm nhà che máy bơm, thi công bả và sơn tường, thi công cầu thang thoát hiểm.

Phần biện pháp phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường cũng không đáp ứng yêu cầu vì thiếu quy định tiêu chuẩn, thiếu tổ chức bộ máy quản lý chống cháy nổ và không có biện pháp kiểm soát rò rỉ, bùn thải.

Nhà thầu thứ hai là Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Khải Hoàng (Mã số doanh nghiệp: 1201537928) có giá dự thầu 5,671 tỷ đồng. Tương tự, Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Khải Hoàng cũng thiếu bản cam kết vật liệu hợp pháp, thiếu bảng danh mục thiết bị, catalogue và thông tin trung tâm bảo hành bảo trì.

Ngoài ra, đơn vị này còn thiếu các bản vẽ và thuyết minh biện pháp thi công lắp đặt đèn thoát hiểm, cụm bơm, hệ thống cấp nước ngoài nhà, đào móng, đóng cọc, ván khuôn hồ nước, lắp van và phao nước, tháo dỡ cửa đi cửa sổ, lắp dựng mái tole, và cầu thang thoát hiểm.

Đặc biệt, hồ sơ của nhà thầu không có bản kê khai thể hiện kết quả thực hiện hợp đồng tương tự trong 5 năm trở lại đây. Việc thiếu sót các hồ sơ kỹ thuật quan trọng theo yêu cầu của E-HSMT là nguyên nhân trực tiếp khiến nhà thầu không thể vượt qua vòng xét duyệt kỹ thuật.

Năng lực thi công của Xây dựng Bến Lức

Qua tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Bến Lức có mã số doanh nghiệp 1100448118, được thành lập từ ngày 17/03/2000, trụ sở đăng ký tại Số 253, Quốc Lộ 1, Ấp Bến Lức 3, xã Bến Lức, Tây Ninh. Người đại diện pháp luật ông Dương Quốc Trung.

Thống kê dữ liệu hoạt động đấu thầu tính đến cuối tháng 05/2026, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 70 gói thầu, trong đó trúng 34 gói, trượt 32 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 288,869 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 101,379 tỷ đồng và tổng giá trị tham gia trúng thầu với vai trò liên danh đạt 187,489 tỷ đồng.

Trong giai đoạn năm 2025 - 2026, doanh nghiệp này từng tham gia và trúng thầu tại nhiều đơn vị khác nhau trên địa bàn. Cụ thể, tháng 05/2026, trúng gói thầu thi công xây dựng do Ban quản lý dự án xã Lương Hòa mời thầu với giá trúng 3,348 tỷ đồng. Tháng 05/2026 trúng gói thầu Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Ban Quản lý dự án xã Mỹ Yên, trị giá 5,4 tỷ đồng. Tháng 03/2026, công ty trúng Gói thầu số 4: Thi công Cải tạo viện tạm, A5, A11 cũ bố trí các khoa A4, 5, 6, 14 và các khoa A20.a, A20.c thuộc viện UB&YHHN tại Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) với giá 9,084 tỷ đồng. Tháng 12/2025, trúng gói thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế với giá 1,33 tỷ đồng.

Đảm bảo cạnh tranh, công bằng và minh bạch trong đấu thầu

Phân tích về công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hiện nay, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, hệ thống pháp luật về đấu thầu, trọng tâm là Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi số 90/2025/QH15, được thiết kế nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Trong quá trình tham gia dự thầu, việc nhà thầu chuẩn bị hồ sơ không kỹ lưỡng, thiếu sót các tài liệu mang tính chất chứng minh năng lực kỹ thuật và biện pháp thi công là nguyên nhân dẫn đến việc hồ sơ bị đánh giá không đạt. Đơn vị tư vấn và tổ chuyên gia có nghĩa vụ đánh giá hồ sơ dựa trên các tiêu chí đã được phê duyệt trong E-HSMT một cách khách quan, tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc áp dụng phương thức đấu thầu qua mạng đòi hỏi các nhà thầu phải nâng cao tính chuyên nghiệp trong khâu số hóa và nộp tài liệu E-HSDT. Việc có những nhà thầu không đáp ứng được các tiêu chí kỹ thuật cơ bản cho thấy sự phân hóa về năng lực thiết lập hồ sơ giữa các doanh nghiệp. Qua đó, việc loại bỏ các hồ sơ không đạt chuẩn là bước đi cần thiết để chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu thực sự có năng lực thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án. Đặc biệt đối với hệ thống phòng cháy chữa cháy trường học, chất lượng công trình liên quan trực tiếp đến sự an toàn của giáo viên và học sinh, do đó khâu xét duyệt kỹ thuật càng cần được thực hiện nghiêm túc, đúng luật.