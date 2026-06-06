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Bạn đọc - Phản biện

Phường An Lộc: Chỉ định thầu gói xây lắp 1,7 tỷ đồng, tiết kiệm 0,18%

Gói thầu cải tạo mương thoát nước tại phường An Lộc có giá trị 1,74 tỷ đồng vừa hoàn thành chỉ định thầu rút gọn với mức tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 0,18%.

Đông Anh

Ngày 01/06/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường An Lộc (TP Đồng Nai) đã ký Quyết định số 133/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa mương thoát nước đường TLT5, phường An Lộc. Đơn vị được chỉ định thực hiện là Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mộc Trà.

Dự án có tổng mức đầu tư được duyệt là 2 tỷ đồng theo Quyết định số 1152/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND phường An Lộc ký vào ngày 11/05/2026. Trong đó, chi phí dành cho xây lắp cấu thành dự toán gói thầu gần 1,742 tỷ đồng. Phương thức lựa chọn nhà thầu được duyệt là chỉ định thầu rút gọn theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 117/QĐ-TTDVTH ngày 12/05/2026.

Sau khi hoàn tất biên bản thương thảo hợp đồng ngày 01/06/2026, giá trúng thầu chính thức được công bố là 1,738 tỷ đồng. Đối chiếu giữa giá dự toán ban đầu và giá trúng thầu thực tế, gói thầu xây lắp này tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước là 3,198 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm ở mức xấp xỉ 0,18%.

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Quyết định số 133/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa mương thoát nước đường TLT5, phường An Lộc. (Nguồn MSC)

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mộc Trà (mã số doanh nghiệp: 3801316258) có địa chỉ đăng ký tại Tổ 7, khu phố An Bình, phường Bình Long, Đồng Nai. Theo dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mộc Trà đã tham gia và trúng 17/17 gói thầu. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 2,797 tỷ đồng.

Dưới góc nhìn chuyên môn của chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, việc áp dụng cơ chế chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu xây lắp mương thoát nước đường TLT5 hoàn toàn có cơ sở pháp lý, do giá trị gói thầu nằm trong hạn mức cho phép dưới 2 tỷ đồng theo quy định hiện hành. Việc cải tạo các công trình dân sinh nhỏ lẻ thường đòi hỏi tiến độ nhanh chóng để kịp thời phục vụ đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Vũ cũng lưu ý rằng tinh thần cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC luôn đặt tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế lên hàng đầu. Trong những trường hợp trúng thầu sát giá dự toán với tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác hậu kiểm và nâng cao trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư. Quy trình thương thảo giá cần được thực hiện chặt chẽ, có biên bản ghi nhận cụ thể nhằm chứng minh rằng chủ đầu tư đã nỗ lực tối đa trong việc đàm phán để bảo vệ lợi ích kinh tế cho ngân sách nhà nước, đảm bảo dòng vốn đầu tư công được sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT

Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.

Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.

Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.

Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

#Chỉ định thầu rút gọn #Dự án cải tạo mương thoát nước #Tiết kiệm ngân sách nhà nước #Quy trình đấu thầu pháp lý #Hạn mức và điều kiện áp dụng

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Xã D'Ran: Chỉ định thầu công trình kè chống sạt lở tại thôn Lạc Bình

Văn phòng HĐND và UBND xã D'Ran vừa chỉ định thầu trọn gói gói thầu khắc phục kè sạt lở tại thôn Lạc Bình với trị giá hơn 1,164 tỷ đồng cho Công ty Trần Nguyên.

Văn phòng HĐND và UBND xã D'Ran đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-VP ngày 19 tháng 5 năm 2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 3: Thi công công trình thuộc dự án Sửa chữa khắc phục kè chống sạt lở đường Số 1, Số 3 và Số 10 Thôn Lạc Bình. Quyết định do Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Long ký phê duyệt, lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Trần Nguyên làm đơn vị thực hiện gói thầu với giá trị phê duyệt là 1.164.178.000 đồng. Hình thức hợp đồng áp dụng đối với gói thầu này là trọn gói, thời gian thực hiện toàn bộ khối lượng công việc theo cam kết được quy định cụ thể là 90 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

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Bạn đọc - Phản biện

Đơn vị nào vừa được chỉ định gói thầu 1,69 tỷ tại xã Diên Điền?

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