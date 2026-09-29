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[VIDEO] Hong Leong Bank nâng lãi suất huy động lên 8,6% để thu hút tiền gửi ngoại

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[VIDEO] Hong Leong Bank nâng lãi suất huy động lên 8,6% để thu hút tiền gửi ngoại

Hong Leong Bank tăng lãi suất tiền gửi lên 8,6%/năm, tạo áp lực cạnh tranh trong ngành ngân hàng Việt Nam nhằm thu hút vốn ngoại.

Minh Quân - Hà Anh
#Hong Leong Bank #Lãi suất tiền gửi #Tiền gửi ngoại tệ #Ngân hàng Việt Nam #Chạy đua huy động vốn

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