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[SPOTLIGHT] Chính phủ siết kỷ cương chung cư: Dùng sai mục đích phạt tới 130 triệu đồng

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[SPOTLIGHT] Chính phủ siết kỷ cương chung cư: Dùng sai mục đích phạt tới 130 triệu đồng

Chính phủ áp dụng Nghị định mới từ ngày 26/8, nâng mức phạt dùng chung cư sai mục đích lên 100-130 triệu đồng, gấp hơn 3 lần quy định cũ.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính phủ #Kỷ cương chung cư #Phạt vi phạm #Nghị định mới #Quản lý nhà ở

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