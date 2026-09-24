Một chiếc xe BMW chạy quá tốc độ lao xuống cầu đường ven biển Mumbai làm ba sinh viên thiệt mạng, một người bị thương nặng.

Ba sinh viên thiệt mạng và một người khác bị thương nặng khi chiếc BMW chở họ lao qua rào chắn trên đường ven biển và rơi xuống khu vực bãi đậu xe đang xây dựng bên dưới.

Video: @amberhost / X

Cảnh sát cho rằng tài xế đã chạy quá tốc độ khi vào cua gần cầu tàu Lotus, đối diện trường Cao đẳng Lala Lajpatrai. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng, khi chiếc xe đang di chuyển từ đường Marine Drive về hướng Haji Ali.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy chiếc xe phóng nhanh trên đoạn đường trước khi đâm vào lan can ngoài và rơi xuống khỏi cầu. Cảnh sát cho biết tài xế dường như không thể phán đoán được hướng rẽ ở tốc độ đó. Chiếc xe bị hư hỏng nặng sau cú rơi.

Cả bốn người trong xe đều được đưa đến Bệnh viện Nair do chính quyền thành phố quản lý gần đó, ba người được xác nhận đã tử vong. Các nạn nhân được xác định là Shanaya Gajjal, 21 tuổi, Aditya Jakasania, 20 tuổi và Dhirya Seth, 17 tuổi.

Người thứ tư trên xe, Aditya Oswal, bị thương nặng. Anh đang trong tình trạng nguy kịch tại khoa cấp cứu của bệnh viện.

Cảnh sát đã bắt đầu điều tra vụ tai nạn.

Đường ven biển Mumbai là một tuyến đường cao tốc dài 10,58 km, nối Marine Drive ở phía nam Mumbai với đầu Worli của cầu vượt biển Bandra-Worli.