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[VIDEO] Hà Nội đề xuất bỏ giới hạn 5 năm cho nhà xây tạm, nới chiều cao lên 18 mét

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[VIDEO] Hà Nội đề xuất bỏ giới hạn 5 năm cho nhà xây tạm, nới chiều cao lên 18 mét

Hà Nội đề xuất bỏ giới hạn 5 năm cho nhà xây tạm, điều chỉnh chiều cao tối đa lên dưới 18 mét để phù hợp quy hoạch đô thị.

Minh Quân - Hà Anh
#Hà Nội #Xây dựng tạm #Quy hoạch đô thị #Chiều cao công trình #Chính sách xây dựng

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