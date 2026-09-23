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[SPOTLIGHT] Hà Nội quy hoạch sông Hồng: Di dời hàng loạt làng ven sông

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[SPOTLIGHT] Hà Nội quy hoạch sông Hồng: Di dời hàng loạt làng ven sông

Quy hoạch sông Hồng dài 40km qua 16 phường xã, di dời hơn 60ha làng Võng La, Hải Bối, Bắc Cầu, và tái thiết Nhật Tân, Tứ Liên.

Minh Quân - Hà Anh
#Quy hoạch sông Hồng #Hà Nội #Làng ven sông #Di dời dân cư #Tái thiết Nhật Tân

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