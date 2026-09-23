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[SPOTLIGHT] SCommerce lao đao: Lợi nhuận giảm 94%, nợ của Giao Hàng Nhanh tăng 85%

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[SPOTLIGHT] SCommerce lao đao: Lợi nhuận giảm 94%, nợ của Giao Hàng Nhanh tăng 85%

Báo cáo nửa đầu năm của SCommerce cho thấy lợi nhuận giảm mạnh còn hơn 90 tỷ đồng, nợ vay tăng vọt lên hơn 2.000 tỷ đồng.

Minh Quân - Hà Anh
#SCommerce #Giao Hàng Nhanh #Ahamove #Kinh doanh thương mại điện tử #Tài chính doanh nghiệp

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