Minh Quân - Hà Anh
[SPOTLIGHT] SCommerce lao đao: Lợi nhuận giảm 94%, nợ của Giao Hàng Nhanh tăng 85%
Báo cáo nửa đầu năm của SCommerce cho thấy lợi nhuận giảm mạnh còn hơn 90 tỷ đồng, nợ vay tăng vọt lên hơn 2.000 tỷ đồng.
Báo cáo nửa đầu năm của SCommerce cho thấy lợi nhuận giảm mạnh còn hơn 90 tỷ đồng, nợ vay tăng vọt lên hơn 2.000 tỷ đồng.
Báo cáo nửa đầu năm của SCommerce cho thấy lợi nhuận giảm mạnh còn hơn 90 tỷ đồng, nợ vay tăng vọt lên hơn 2.000 tỷ đồng.
Bộ Nội vụ đề xuất dự thảo cải cách tiền lương, chuyển sang trả theo vị trí việc làm cho hơn 2 triệu công chức vào tháng 3/2027.
Lợi suất trái phiếu Mỹ, Anh, Nhật đạt kỷ lục, gây áp lực lên mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước cân nhắc chính sách tiền tệ.
Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, trong khi lãi suất huy động vẫn duy trì trên 9%, phản ánh trạng thái thị trường tài chính hiện nay.
Đến đầu tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 513 nghìn tỷ đồng, thúc đẩy tăng trưởng GDP và hoàn thành kế hoạch năm
HAGL Agrico lỗ lũy kế hơn 13.200 tỷ đồng, kiểm toán cảnh báo khả năng hoạt động liên tục; ông Trần Bá Dương qua Thaco là chủ nợ lớn nhất.
Thanh long Việt giảm giá còn 1.000-3.000 đồng/kg, xuất khẩu giảm, chuyên gia đề xuất nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường quốc tế.
Chính phủ giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước tăng cường kiểm soát giá nhằm bảo đảm mục tiêu lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cuối năm.
Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 46 từ 1/11, quy định tổ chức tín dụng chia sẻ thông tin khách hàng cần có sự đồng ý rõ ràng.
Bánh Trung thu handmade bán tràn lan, nhiều cơ sở thiếu giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, gây nguy cơ ngộ độc cho người tiêu dùng.
Báo cáo nửa đầu năm của SCommerce cho thấy lợi nhuận giảm mạnh còn hơn 90 tỷ đồng, nợ vay tăng vọt lên hơn 2.000 tỷ đồng.
Bộ Nội vụ đề xuất dự thảo cải cách tiền lương, chuyển sang trả theo vị trí việc làm cho hơn 2 triệu công chức vào tháng 3/2027.
Lợi suất trái phiếu Mỹ, Anh, Nhật đạt kỷ lục, gây áp lực lên mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước cân nhắc chính sách tiền tệ.
Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, trong khi lãi suất huy động vẫn duy trì trên 9%, phản ánh trạng thái thị trường tài chính hiện nay.
Đến đầu tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 513 nghìn tỷ đồng, thúc đẩy tăng trưởng GDP và hoàn thành kế hoạch năm
HAGL Agrico lỗ lũy kế hơn 13.200 tỷ đồng, kiểm toán cảnh báo khả năng hoạt động liên tục; ông Trần Bá Dương qua Thaco là chủ nợ lớn nhất.
Thanh long Việt giảm giá còn 1.000-3.000 đồng/kg, xuất khẩu giảm, chuyên gia đề xuất nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường quốc tế.
Chính phủ giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước tăng cường kiểm soát giá nhằm bảo đảm mục tiêu lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cuối năm.
Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 46 từ 1/11, quy định tổ chức tín dụng chia sẻ thông tin khách hàng cần có sự đồng ý rõ ràng.
Bánh Trung thu handmade bán tràn lan, nhiều cơ sở thiếu giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, gây nguy cơ ngộ độc cho người tiêu dùng.
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