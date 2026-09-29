Bác sĩ cảnh báo về rủi ro tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc

Các bệnh nhân bị áp xe, viêm nhiễm sau nhiều năm tiêm filler tại spa trôi nổi, bác sĩ cảnh báo người dân cần cẩn trọng để tránh các biến chứng nặng.

Trong hai tháng gần đây, Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 liên tiếp tiếp nhận 5 bệnh nhân bị áp xe vùng mông và ngực. Đáng chú ý, các trường hợp này đều xuất hiện biến chứng muộn sau khi tiêm chất làm đầy (filler) không rõ nguồn gốc tại các spa từ 5 đến 10 năm trước.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sưng đau, viêm nhiễm và xuất hiện các ổ áp xe lan rộng. Do khoảng thời gian phát bệnh kéo dài đến cả thập kỷ, nhiều người ban đầu không nghĩ tình trạng hiện tại xuất phát từ mũi tiêm thẩm mỹ năm xưa. Khai thác bệnh sử cho thấy, tất cả đều thực hiện thủ thuật tại các spa trôi nổi và không nắm rõ thông tin về loại chất, nhà sản xuất hay nguồn gốc sản phẩm. Việc thiếu hụt thông tin y khoa này gây ra rất nhiều khó khăn cho đội ngũ bác sĩ trong quá trình đánh giá mức độ tổn thương và đưa ra phác đồ điều trị.

Bệnh nhân bị áp xe, nhiễm trùng muộn sau tiêm chất làm đầy. Ảnh BV

Đại diện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, dù tiêm filler là thủ thuật phổ biến, việc đưa vật liệu lạ vào cơ thể luôn tiềm ẩn rủi ro. Các biến chứng có thể xuất hiện ngay sau tiêm, nhưng cũng có thể tích tụ muộn sau nhiều năm dưới dạng phản ứng viêm, phản ứng dị vật hoặc nhiễm trùng. Khi ổ áp xe đã hình thành, bệnh nhân phải tiến hành dẫn lưu, lấy bệnh phẩm xét nghiệm và dùng kháng sinh điều trị; nhiều trường hợp bắt buộc phải phẫu thuật để nạo vét, loại bỏ tổ chức hoại tử cùng vật liệu liên quan. Nếu không xử trí kịp thời, tình trạng nhiễm trùng sẽ lan rộng, làm hư hại nặng nề cấu trúc da và mô mềm.

Chất làm đầy và tổ chức, mô bị viêm hoại tử được lấy ra ngoài. Ảnh BV

ThS.BSNT Hoàng Ngọc Huỳnh, Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cảnh báo người dân không nên chủ quan cho rằng tiêm filler từ nhiều năm trước thì không còn nguy cơ biến chứng. Bác sĩ khuyến cáo khi vùng từng tiêm xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sưng, nóng, đỏ, đau kéo dài, tụ dịch, chảy mủ, đổi màu da, loét hoặc sốt tái diễn nhiều lần, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám.

Để đảm bảo an toàn, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân chỉ tiêm chất làm đầy tại các cơ sở y tế được cấp phép do bác sĩ chuyên môn thực hiện, tuyệt đối không dùng sản phẩm trôi nổi. Đồng thời, nên lưu giữ lại thông tin sản phẩm, thời điểm và vị trí tiêm để chủ động cung cấp cho bác sĩ khi cần. Đặc biệt, khi có dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến bệnh viện kiểm tra ngay, tuyệt đối không tự ý chích, nặn hay dùng thuốc theo kinh nghiệm để tránh làm tổn thương tiến triển nặng hơn.