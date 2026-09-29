Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] PNJ rút ngắn thời gian thanh toán, khách bán vàng nhận tiền nhanh hơn

SPOTLIGHT

[VIDEO] PNJ rút ngắn thời gian thanh toán, khách bán vàng nhận tiền nhanh hơn

PNJ giảm thời gian thanh toán xuống dưới 120 ngày, giúp khách bán vàng và kim cương nhận tiền nhanh chóng từ cuối tháng 7.

Minh Quân - Hà Anh
#PNJ #Thanh toán vàng #Chính sách bán hàng #Kim cương #Ngành vàng bạc

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT