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Con khỉ nhảy chồm ra xô ngã một cụ bà 91 tuổi tử vong

Camera giám sát ghi lại cảnh một con khỉ vồ lấy một cụ bà 91 tuổi ở Karnataka, bà cụ đã qua đời vào ngày hôm sau.

Trường Hân t/h
Video: Ambala Breaking News / Facebook

Một cụ bà 91 tuổi đã qua đời một ngày sau khi bị một con khỉ tấn công tại nhà riêng ở Koppal, Karnataka. Cụ bà là Najamunnisa Begum - vợ của nhà văn nổi tiếng MS Savadatti. Theo hình ảnh trên camera giám sát lắp đặt bên ngoài ngôi nhà ghi lại, bà đang đi bộ trong khuôn viên nhà ở BT Patil Nagar thì một con khỉ bất ngờ tấn công, khiến bà ngã xuống đất.

Khi con gái của bà chạy đến giúp mẹ, con khỉ đã tấn công cả cô gái. Sau đó, bà Najamunnisa được đưa đến một bệnh viện tư nhân để điều trị.

Được biết, dù ban đầu sức khỏe của cụ bà có dấu hiệu hồi phục, nhưng tình trạng của bà ấy sau đó xấu đi và đã qua đời trong khi đang được điều trị vào ngày hôm sau.

Theo báo cáo của PTI, nhiều vụ việc tương tự đã được báo cáo nhiều địa phương khác nhau, dẫn đến các cuộc biểu tình của người dân, những người bày tỏ lo ngại về nạn khỉ ngày càng gia tăng trong các thành phố. Những người biểu tình cũng nhấn mạnh sự gia tăng mạnh mẽ của các loài động vật hoang dã hung dữ, bao gồm khỉ, vượn langur và chó hoang.

#Khỉ tấn công #Karnataka #cụ bà 91 tuổi #báo động động vật hoang dã #biểu tình #tăng trưởng động vật hoang dã

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