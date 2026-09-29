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[VIDEO] Thực phẩm bốc mùi bị trả về từ bếp ăn học đường sẽ đi đâu?

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[VIDEO] Thực phẩm bốc mùi bị trả về từ bếp ăn học đường sẽ đi đâu?

Tôm và gà bốc mùi tại bếp ăn Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn ở Hà Nội bị trả về, phụ huynh lo thực phẩm ôi thiu sẽ bị quay vòng tiêu thụ chứ không tiêu hủy.

Minh Quân - Hà Anh
#Thực phẩm ôi thiu #Bếp ăn trường học #Trả về thực phẩm #An toàn thực phẩm #Hà Nội

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