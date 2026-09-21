Công an xác minh nhóm “thầy trò Đường Tăng” cưỡi ngựa giữa làn ô tô

Công an TPHCM đang xác minh nhóm 4 người, một người cưỡi ngựa, ba người đi bộ vào làn đường dành cho ô tô trên đường Phan Văn Khải.

Ngày 21/9, Công an TPHCM cho biết đang phối hợp các đơn vị làm rõ vụ việc xảy ra trên đường Phan Văn Khải, đoạn qua xã Tân An Hội.

Trước đó, ngày 20/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh 4 người hóa trang thành “Đường Tăng”, “Tôn Ngộ Không”, “Trư Bát Giới” và “Sa Tăng” di chuyển trên tuyến đường. Người đóng vai Đường Tăng cưỡi ngựa, ba người còn lại đi bộ trong làn dành cho ô tô, theo hướng từ Tây Ninh về TPHCM.

Thời điểm này, tuyến đường có nhiều phương tiện, gồm cả xe tải và xe đầu kéo. Một số phương tiện phải giảm tốc độ, điều chỉnh hướng di chuyển để tránh nhóm người.

Công an TPHCM nhận định việc đi bộ, cưỡi ngựa vào làn xe cơ giới trên tuyến đường đông phương tiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trạm CSGT Tây Bắc, Phòng CSGT Công an TPHCM đang phối hợp các đơn vị xác minh thời gian, địa điểm, những người liên quan và diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định.

Công an khuyến cáo người dân không lấn vào phần đường dành cho xe cơ giới để vui chơi, quay phim, chụp ảnh hoặc sản xuất nội dung trên mạng xã hội, tránh cản trở giao thông và tạo tình huống nguy