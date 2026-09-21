Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Công an xác minh nhóm “thầy trò Đường Tăng” cưỡi ngựa giữa làn ô tô

Công an TPHCM đang xác minh nhóm 4 người, một người cưỡi ngựa, ba người đi bộ vào làn đường dành cho ô tô trên đường Phan Văn Khải.

Trường Hân t/h

Ngày 21/9, Công an TPHCM cho biết đang phối hợp các đơn vị làm rõ vụ việc xảy ra trên đường Phan Văn Khải, đoạn qua xã Tân An Hội.

Trước đó, ngày 20/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh 4 người hóa trang thành “Đường Tăng”, “Tôn Ngộ Không”, “Trư Bát Giới” và “Sa Tăng” di chuyển trên tuyến đường. Người đóng vai Đường Tăng cưỡi ngựa, ba người còn lại đi bộ trong làn dành cho ô tô, theo hướng từ Tây Ninh về TPHCM.

Thời điểm này, tuyến đường có nhiều phương tiện, gồm cả xe tải và xe đầu kéo. Một số phương tiện phải giảm tốc độ, điều chỉnh hướng di chuyển để tránh nhóm người.

Công an TPHCM nhận định việc đi bộ, cưỡi ngựa vào làn xe cơ giới trên tuyến đường đông phương tiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trạm CSGT Tây Bắc, Phòng CSGT Công an TPHCM đang phối hợp các đơn vị xác minh thời gian, địa điểm, những người liên quan và diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định.

Công an khuyến cáo người dân không lấn vào phần đường dành cho xe cơ giới để vui chơi, quay phim, chụp ảnh hoặc sản xuất nội dung trên mạng xã hội, tránh cản trở giao thông và tạo tình huống nguy

#Công an TPHCM #đường Phan Văn Khải #người hóa trang #giao thông #An toàn giao thông #đi bộ

Bài liên quan

Video

Camera ghi lại diễn biến trước vụ tai nạn đèo Tam Đảo khiến 1 người tử vong

Đoạn camera hành trình cho thấy nhóm xe máy kiểu dáng phân khối lớn chạy nhanh, lạng lách, lấn làn trước khi xảy ra va chạm trên đèo Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ.

Theo lãnh đạo UBND xã Tam Đảo, Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra vụ tai nạn xảy ra khoảng 23h15 ngày 12/9, tại quốc lộ 2B, đoạn qua thôn Tân Long.

Thời điểm trên, xe Vision biển số 22SA-064.XX do anh Nguyễn Trọng H. (21 tuổi, xã Phù Ninh) điều khiển va chạm với xe máy biển số 34AS-206.XX, kiểu dáng giống xe phân khối lớn, do anh Nguyễn Kim L. (26 tuổi, xã Sóc Sơn, Hà Nội) lái.

Xem chi tiết

Video

Xe bán tải mất lái, tông liên hoàn khiến tài xế Grab tử vong

Chiếc bán tải bất ngờ lấn sang làn ngược chiều trên đường Đặng Văn Trơn, tông một ô tô và hai xe máy, khiến nam thanh niên chạy Grab tử vong tại chỗ.

Khoảng 16h10 ngày 9/9, xe bán tải biển số 60C-233.xx lưu thông trên đường Đặng Văn Trơn, hướng từ cầu Hiệp Hòa ra cầu An Hảo. Khi đến khu vực phường Hiệp Hòa cũ, nay thuộc phường Trấn Biên, TP Đồng Nai, phương tiện bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều.

Xem chi tiết

Video

Khoảnh khắc ô tô lấn làn đâm trực diện khiến người đi xe máy bị đâm văng

Do lấn hết phần đường ngược chiều và di chuyển nhanh khiến cho xe máy không kịp phản ứng, ô tô đã gây ra va chạm dẫn đến 1 người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 24/2, trên tuyến Quốc lộ 4G, đoạn qua địa phận bản Liên Phương, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La, diễn biến đã được camera an ninh nhà dân bên đường ghi lại.

Video: MXH
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới