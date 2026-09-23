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[SPOTLIGHT] Lộ trình cải cách tiền lương dự kiến trình Bộ Nội vụ tháng 3/2027

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[SPOTLIGHT] Lộ trình cải cách tiền lương dự kiến trình Bộ Nội vụ tháng 3/2027

Bộ Nội vụ đề xuất dự thảo cải cách tiền lương, chuyển sang trả theo vị trí việc làm cho hơn 2 triệu công chức vào tháng 3/2027.

Minh Quân - Hà Anh
#Cải cách tiền lương #Bộ Nội vụ #Trả lương theo vị trí #Công chức #Chương trình cải cách

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