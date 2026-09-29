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[VIDEO] Chỉ số Minh bạch Bất động sản 2026: Việt Nam vẫn kém Thái Lan, Philippines

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[VIDEO] Chỉ số Minh bạch Bất động sản 2026: Việt Nam vẫn kém Thái Lan, Philippines

Báo cáo Chỉ số Minh bạch Bất động sản 2026 cho thấy Việt Nam cải thiện nhanh nhưng vẫn xếp sau Thái Lan, Philippines về minh bạch thị trường.

Minh Quân - Hà Anh
#Chỉ số Minh bạch Bất động sản #Thị trường bất động sản Việt Nam #Thị trường Thái Lan #Thị trường Philippines #Báo cáo quốc tế

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