Người Việt đang chi đến ngàn tỷ cho robot hút bụi cao cấp

Từ một món đồ công nghệ mang tính trải nghiệm, robot hút bụi đang dần trở thành thiết bị gia dụng được nhiều gia đình Việt đầu tư, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.

Robot hút bụi đang trở thành một trong những thiết bị gia dụng thông minh được người Việt quan tâm. Theo số liệu từ GfK, trong giai đoạn từ tháng 7-2025 đến tháng 6-2026, doanh thu thị trường robot hút bụi tại Việt Nam đạt khoảng 2.400 tỷ đồng, tăng 137,6% so với 12 tháng trước đó.

Đáng chú ý, nhu cầu đang dịch chuyển lên những sản phẩm có giá cao hơn. Nếu trước đây người tiêu dùng chủ yếu tìm kiếm robot ở mức khoảng 5 triệu đồng, hiện các mẫu trên 10 triệu đồng, thậm chí trên 15 triệu đồng, ngày càng được quan tâm.

Lý do nằm ở mức độ tự động hóa ngày càng cao. Những mẫu robot mới không chỉ hút bụi mà còn có thể lau sàn, tự giặt và sấy giẻ, tự đổ rác, vệ sinh khay chứa và quay về trạm sạc khi cần thiết. Người dùng vì thế giảm đáng kể thời gian và công sức dành cho việc dọn dẹp.

Sức mua cũng tăng rõ rệt. Trong quý I-2026, khoảng 16.000 thiết bị hút bụi và lau nhà thông minh được bán ra, cao gấp gần 3 lần con số khoảng 5.430 sản phẩm cùng kỳ năm 2025.

Không chỉ lượng bán tăng, giá sản phẩm cũng đi lên. Giá bán trung bình tăng từ khoảng 158 USD năm 2022 lên 373 USD vào đầu năm 2026, cho thấy người tiêu dùng đang sẵn sàng chi nhiều hơn cho các thiết bị tích hợp công nghệ và tự động hóa.

Cùng với nhu cầu tăng, thị trường cũng chứng kiến sự cạnh tranh giữa nhiều thương hiệu. Tính từ tháng 6-2025 đến tháng 6-2026, Ecovacs chiếm 34% thị phần theo giá trị, tiếp theo là Xiaomi, Roborock và Dreame.

Từ một thiết bị công nghệ mới lạ, robot hút bụi đang dần trở thành lựa chọn của các gia đình muốn tiết kiệm thời gian làm việc nhà. Đặc biệt, việc người tiêu dùng chấp nhận mức giá 10-15 triệu đồng cho thấy yếu tố tiện lợi và khả năng tự động hóa đang ngày càng được coi trọng.