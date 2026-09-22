Làm rõ vụ cụ bà lớn tuổi bị chồng đánh, clip lan truyền trên mạng

Sau khi clip ghi lại cảnh một cụ bà lớn tuổi bị chồng đánh được chia sẻ trên mạng xã hội, chính quyền xã Bích Hào và Công an xã đã trực tiếp xác minh vụ việc.

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cụ bà lớn tuổi bị người chồng đánh. Trong video, cụ bà liên tục nói lời xin lỗi, tuy nhiên người đàn ông vẫn có hành vi đánh đập.

Hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ lo ngại trước việc một người đã ở tuổi cao vẫn phải chịu hành vi bạo lực ngay trong gia đình.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, sự việc xảy ra trên địa bàn xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An. Người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip được xác định là bà D., còn người chồng là ông H. Cả hai đều đã khoảng 80 tuổi.

Trao đổi với phóng viên ngày 20/9, một cán bộ xã Bích Hào xác nhận địa phương đã nắm được thông tin và đang phối hợp với lực lượng công an để xác minh vụ việc.

Theo chính quyền xã, vợ chồng ông H. và bà D. không có con. Hai người sau đó nhận một người con nuôi. Người con nuôi hiện đã lập gia đình, có con và đang sinh sống cùng hai cụ.

Trong quá trình chung sống, giữa hai vợ chồng lớn tuổi phát sinh những mâu thuẫn. Chính quyền địa phương cho biết ông H. có biểu hiện tâm lý bất thường và trước đây từng xảy ra những lần ông đánh vợ.

Trước tình hình này, đại diện thôn cùng lực lượng an ninh cơ sở đã nhiều lần đến gia đình để nắm tình hình, tuyên truyền và hòa giải, nhằm hạn chế mâu thuẫn và ổn định cuộc sống của các thành viên.

Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, chính quyền xã Bích Hào và Công an xã đã trực tiếp làm việc, xác minh các thông tin liên quan. Việc xử lý sẽ được thực hiện sau khi làm rõ diễn biến, nguyên nhân và các tình tiết của vụ việc.

Hiện địa phương tiếp tục theo dõi tình hình, đồng thời có phương án phù hợp để bảo đảm an ninh, trật tự cũng như quyền và lợi ích chính đáng của những người liên quan.

Cùng với việc xác minh vụ việc, Công an xã Bích Hào đề nghị người dân không tiếp tục đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các hình ảnh, video có nội dung bạo lực, nhạy cảm liên quan đến gia đình này.

Theo cơ quan chức năng, việc lan truyền những hình ảnh như vậy có thể tác động đến đời sống riêng tư, danh dự và tâm lý của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là những người cao tuổi.