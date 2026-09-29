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Sống Khỏe

Tắc động mạch cấp, bệnh nhân ung thư được cứu chi trong giờ vàng

Tắc hoàn toàn động mạch khoeo trái cấp tính, người bệnh được phẫu thuật lấy huyết khối ở giờ thứ 5, kịp thời khôi phục dòng máu xuống chân.

Thúy Nga

Đau, tê bì, lạnh chân, cấp cứu trong tình trạng mất mạch hoàn toàn

Khoảng 3h sáng, trong quá trình điều trị ung thư cổ tử cung di căn, người bệnh Đ.T.M., 62 tuổi, đột ngột xuất hiện đau dữ dội, tê bì, lạnh chân trái. Mạch tại chân mất hoàn toàn.

Kết quả siêu âm xác định người bệnh bị tắc hoàn toàn động mạch khoeo trái cấp tính. Đây là tình trạng cấp cứu mạch máu, khi dòng máu đến chi bị gián đoạn đột ngột, có nguy cơ gây thiếu máu tiến triển, hoại tử và mất chi nếu không được xử trí kịp thời.

Trước tình trạng nguy cấp, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nhanh chóng huy động ê-kíp Đơn nguyên Ngoại Lồng ngực – Mạch máu phối hợp với Gây mê Hồi sức để can thiệp khẩn cấp.

Đến giờ thứ 5 kể từ khi xuất hiện triệu chứng, người bệnh được đưa lên bàn phẫu thuật.

Ca mổ do BSCKII Nguyễn Văn Lâm, phụ trách Đơn nguyên Lồng ngực – Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cùng ê-kíp phẫu thuật và Gây mê Hồi sức thực hiện.

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Tắc động mạch cấp, bệnh nhân ung thư được cứu chi trong giờ vàng.

Lấy huyết khối, khôi phục dòng máu xuống chân

Các bác sĩ sử dụng ống thông Fogarty chuyên dụng để lấy huyết khối, tái thông động mạch, khôi phục dòng máu xuống chi dưới.

Phương pháp này cho phép lấy huyết khối qua đường mạch máu, với phạm vi can thiệp phù hợp. Theo thông tin từ bệnh viện, đây là lựa chọn có ý nghĩa trong trường hợp người bệnh ung thư, khi thể trạng và bệnh lý nền có thể phức tạp.

Sau khi huyết khối được lấy bỏ, mạch chày trước và chày sau đập rõ trở lại, tình trạng tưới máu chân cải thiện tốt. Nguy cơ thiếu máu chi tiến triển và hoại tử được kiểm soát kịp thời.

Hiện người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và phục hồi sau phẫu thuật.

Không chủ quan khi chân đột ngột đau, lạnh, tê

BSCKII Nguyễn Văn Lâm, tắc động mạch chi cấp tính có thể diễn biến nhanh và đe dọa khả năng bảo tồn chi. Những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý gồm đau dữ dội đột ngột, tê bì, lạnh chi, chi nhợt màu, yếu hoặc mất vận động, khó bắt hoặc mất mạch.

Khi xuất hiện các biểu hiện này, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và phẫu thuật mạch máu. Thời gian từ khi xuất hiện triệu chứng đến khi được tái lập tưới máu có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng bảo tồn chi.

Người bệnh không nên tự xử trí tại nhà bằng cách xoa bóp, chườm nóng hoặc trì hoãn việc đến bệnh viện, bởi việc kéo dài thời gian thiếu máu có thể làm tăng nguy cơ tổn thương mô và hoại tử chi.

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#Tắc động mạch chi cấp #Phẫu thuật lấy huyết khối #Cấp cứu mạch máu #Ung thư di căn #Chẩn đoán và xử trí

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