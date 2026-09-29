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Sống Khỏe

Lần đầu Việt Nam đưa bóng vào khí quản thai nhi chữa thoát vị hoành

Bệnh viện Phụ sản Trung ương thực hiện thành công ca FETO đầu tiên tại Việt Nam, điều trị thai nhi mắc thoát vị hoành bẩm sinh nặng.

Thúy Nga

Lần đầu Việt Nam đưa bóng vào khí quản thai nhi qua nội soi buồng ối

Ngày 26/9, ê-kíp Trung tâm Y học Bào thai, Bệnh viện Phụ sản Trung ương thực hiện thành công ca can thiệp bào thai bằng kỹ thuật FETO (fetoscopic endoluminal tracheal occlusion) đầu tiên tại Việt Nam cho một trường hợp thai nhi mắc thoát vị hoành bẩm sinh.

FETO là kỹ thuật nội soi buồng ối, trong đó bác sĩ đưa một bóng nhỏ vào khí quản của thai nhi nhằm gây bít tạm thời đường thở. Đây là kỹ thuật can thiệp bào thai chuyên sâu, được áp dụng trong điều trị một số trường hợp thoát vị hoành bẩm sinh nặng.

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Ê-kíp can thiệp cho thai nhi - Ảnh BVCC

Thoát vị hoành bẩm sinh là dị tật trong đó các tạng trong ổ bụng có thể di chuyển lên lồng ngực qua vị trí khuyết của cơ hoành. Với những trường hợp nặng, phổi thai nhi có thể bị chèn ép, dẫn đến thiểu sản phổi.

Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, những trường hợp nặng nếu không được can thiệp từ trong bụng mẹ có thể đối mặt với tỷ lệ tử vong ngay sau khi chào đời lên đến 50%.

Trong ca can thiệp, thách thức lớn nằm ở việc thai nhi còn rất nhỏ, nằm trong môi trường nước ối và liên tục thay đổi tư thế. Ê-kíp phải đưa dụng cụ vào buồng ối, tiếp cận đúng vị trí và đặt bóng vào khí quản thai nhi với độ chính xác cao.

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Quả bóng được đặt vào khí quản của thai nhi - Ảnh BVCC

Đây là kỹ thuật đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong ê-kíp cũng như quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo bệnh viện, ca can thiệp đã được thực hiện thành công.

Về nguyên lý, việc gây bít tạm thời khí quản giúp giữ dịch phổi trong phổi thai nhi, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của phổi trong thời gian còn lại của thai kỳ. Tuy nhiên, thông tin nguồn không cung cấp các chỉ số đánh giá cụ thể về mức độ thiểu sản phổi của thai nhi, tuổi thai tại thời điểm can thiệp hoặc diễn biến tiếp theo của thai kỳ, vì vậy các dữ liệu này không thể suy diễn thêm.

FETO được đánh giá là một kỹ thuật khó trong lĩnh vực y học bào thai. Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, hiện không có nhiều chuyên gia và quốc gia thực hiện được kỹ thuật này. Chi phí một ca can thiệp tại các nước tiên tiến được bệnh viện cho biết là hơn 100.000 USD.

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Hình ảnh can thiệp đặt bóng qua màn hình - Ảnh BVCC

TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết thành công này là kết quả của quá trình chuẩn bị và quyết tâm làm chủ các kỹ thuật y học tiên tiến trong lĩnh vực y học bào thai.

“Không để một mầm sống nào bị bỏ lại phía sau ngay cả khi chưa chào đời” là định hướng được GS.TS Nguyễn Duy Ánh nhấn mạnh khi nói về ý nghĩa của ca can thiệp.

Lần đầu Việt Nam đưa bóng vào khí quản thai nhi chữa thoát vị hoành ảnh 4

Thoát vị hoành bẩm sinh là một trong những dị tật có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển phổi và khả năng hô hấp của trẻ sau sinh. Với các trường hợp nặng, việc can thiệp từ trong thai kỳ nhằm hỗ trợ phát triển phổi có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược điều trị.

Ca FETO đầu tiên được thực hiện thành công tại Việt Nam mở thêm một lựa chọn can thiệp chuyên sâu cho những trường hợp thai nhi mắc thoát vị hoành phù hợp chỉ định.

Tuy nhiên, đây là kỹ thuật can thiệp bào thai phức tạp, không phải mọi trường hợp thoát vị hoành đều có chỉ định FETO. Việc đánh giá cần được thực hiện tại các cơ sở có chuyên môn về y học bào thai, dựa trên tình trạng cụ thể của thai nhi và thai kỳ.

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#FETO #Thoát vị hoành bẩm sinh #Y học bào thai #Bệnh viện Phụ sản Trung ương #Can thiệp thai nhi

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