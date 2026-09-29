Tê bì tay chân tưởng thoát vị đĩa đệm, 62 tuổi liệt tứ chi do Guillain-Barré

Điều trị theo hướng thoát vị đĩa đệm nhưng yếu tứ chi tiến triển, người phụ nữ 62 tuổi được xác định mắc hội chứng Guillain - Barré.

Tê yếu tứ chi không đơn thuần do bệnh cột sống

Ban đầu, người phụ nữ 62 tuổi xuất hiện các triệu chứng tê bì, yếu tay chân và được điều trị theo hướng thoát vị đĩa đệm tại cơ sở y tế tuyến dưới. Tuy nhiên, tình trạng yếu tứ chi tiếp tục tiến triển nhanh, kèm đi lại khó khăn và nuốt khó. Điều trị không mang lại cải thiện.

Nhận thấy diễn biến bệnh không phù hợp với bệnh lý cột sống thông thường, người bệnh được chuyển đến Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để thăm khám chuyên sâu.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Người bệnh nhập viện trong tình trạng liệt tứ chi, tê bì và mất phản xạ gân xương. Qua thăm khám, các bác sĩ nghĩ nhiều đến bệnh lý thần kinh ngoại biên nên chỉ định khảo sát điện sinh lý thần kinh và xét nghiệm dịch não tủy.

Kết quả giúp xác định người bệnh mắc hội chứng Guillain - Barré, một bệnh lý thần kinh ngoại biên cấp tính, có thể tiến triển nhanh, gây yếu hoặc liệt vận động, rối loạn cảm giác, rối loạn nuốt và ảnh hưởng đến cơ hô hấp.

Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể phải thở máy. Vì vậy, việc nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường và xác định đúng nguyên nhân có ý nghĩa quan trọng trong điều trị.

Thay huyết tương 5 lần, cơ lực cải thiện rõ

Sau khi được chẩn đoán, người bệnh được điều trị bằng phương pháp thay huyết tương (PEX) tại Đơn vị Cấp cứu Thần kinh, Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Sau 5 lần thay huyết tương, sức cơ của người bệnh cải thiện rõ rệt, cơ lực từ 2/5 lên 4+/5. Khả năng vận động và cảm giác phục hồi nhanh chóng, giúp người bệnh tránh được nguy cơ phải thở máy.

Thực hiện thay huyết tương cho người bệnh - Ảnh BVCC

Trường hợp này cho thấy tê bì, yếu tay chân không phải lúc nào cũng xuất phát từ thoái hóa cột sống hay thoát vị đĩa đệm. Ở người trung niên và cao tuổi, những bất thường trên hình ảnh cộng hưởng từ cột sống khá thường gặp, nhưng không phải mọi tổn thương được phát hiện đều là nguyên nhân gây yếu tứ chi hoặc rối loạn cảm giác.

Do đó, chẩn đoán cần dựa trên sự kết hợp giữa tiền sử, bệnh sử, thăm khám thần kinh và các phương pháp cận lâm sàng phù hợp, thay vì chỉ dựa vào hình ảnh học.

Đặc biệt, khi yếu cơ tiến triển nhanh, tăng dần, lan từ chi dưới lên chi trên, kèm rối loạn cảm giác, nuốt khó, nói khó hoặc khó thở, người bệnh cần được đánh giá các nguyên nhân thần kinh khác ngoài bệnh lý cột sống.

Các triệu chứng này có thể liên quan đến tổn thương tủy sống, rễ thần kinh, dây thần kinh ngoại biên hoặc rối loạn dẫn truyền thần kinh - cơ.

Các bác sĩ thăm hỏi người bệnh - Ảnh BVCC

Dấu hiệu cần đi khám sớm Khi xuất hiện rối loạn cảm giác, yếu tứ chi tiến triển, đặc biệt kèm nuốt khó hoặc khó thở, người bệnh cần được thăm khám chuyên khoa Thần kinh sớm. Xác định đúng nguyên nhân giúp lựa chọn xét nghiệm phù hợp, chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, qua đó nâng cao khả năng hồi phục và hạn chế di chứng thần kinh.

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