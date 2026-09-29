Tưởng viêm ống tai, cụ bà 81 tuổi phát hiện ung thư xâm lấn

Đau tai, chảy dịch hôi tái diễn suốt một năm, cụ bà 81 tuổi nhiều lần được điều trị viêm ống tai trước khi phát hiện ung thư, phải khoét xương chũm...

Đau tai, chảy dịch màu vàng có mùi hôi kéo dài khoảng một năm, cụ N.T.Đ., 81 tuổi, ở phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình, nhiều lần được chẩn đoán viêm ống tai ngoài. Chỉ đến khi các triệu chứng tái diễn dai dẳng, người bệnh được nội soi, sinh thiết và phát hiện ung thư ống tai ngoài.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, người bệnh đến khám tại Khoa Tai mũi họng trong tình trạng đau tai trái, chảy dịch và có mùi hôi. Trước đó, các triệu chứng xuất hiện từng đợt. Người bệnh đã thăm khám tại nhiều cơ sở y tế, trong đó có bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương, được chẩn đoán viêm ống tai ngoài bên trái.

Sau mỗi đợt sử dụng kháng sinh và thuốc nhỏ tai, tình trạng đau và chảy dịch giảm nhưng không hết hoàn toàn, sau đó tái phát. Khi thăm khám tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, các bác sĩ ghi nhận da ống tai ngoài bên trái đỏ, dày, có dịch mủ; màng nhĩ khó quan sát.

Các biểu hiện này tương tự viêm ống tai ngoài. Tuy nhiên, do đau và chảy dịch kéo dài, tái diễn dù đã điều trị nhiều đợt, bác sĩ tiếp tục tìm nguyên nhân.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Người bệnh được nội soi tai bằng ống nội soi mềm có sử dụng dải sáng hẹp NBI (Narrow Band Imaging). Qua nội soi, bác sĩ phát hiện vùng tổn thương nghi ngờ và tiến hành sinh thiết. Kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư biểu mô tế bào vảy xâm nhập.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ có tiêm thuốc cho thấy khối tổn thương tăng ngấm thuốc tại ống tai ngoài trái, lan tới màng nhĩ, khung nhĩ và phát triển một phần vào hòm nhĩ. Tổn thương chưa xâm lấn tuyến mang tai và nền sọ.

Ngoài ra, siêu âm phát hiện một khối giảm âm kích thước khoảng 12 x 10 mm trong tuyến mang tai trái. Chọc hút tế bào cho kết quả hạch viêm.

Sau hội chẩn và đánh giá toàn diện, hội đồng chuyên môn chỉ định phẫu thuật cắt khối ung thư, nạo vét hạch cổ và lấy bỏ khối hạch trong tuyến mang tai.

Ca phẫu thuật do TS.BS Vũ Trung Lương, Phó Trưởng Khoa Tai mũi họng, trực tiếp thực hiện, với sự phối hợp của ê-kíp Trung tâm Gây mê hồi sức. Người bệnh được khoét xương chũm tiệt căn bên trái, cắt bỏ khối ung thư ống tai ngoài và nạo vét hạch cổ nhóm II, III bên trái.

Đây là phẫu thuật vùng tai - nền sọ - cổ có giải phẫu phức tạp. Phẫu thuật viên phải đánh giá chính xác mức độ tổn thương, đồng thời kiểm soát các cấu trúc quan trọng, đặc biệt là dây thần kinh mặt và các cấu trúc dẫn truyền âm thanh của tai giữa.

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi sát tình trạng toàn thân và vùng phẫu thuật. Bệnh viện cho biết người bệnh không ghi nhận biến chứng liệt mặt, chảy máu hoặc tụ máu vùng cổ.

Bác sĩ và người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, trường hợp trên cho thấy những biểu hiện ban đầu của tổn thương ác tính ống tai ngoài có thể tương tự các bệnh lý viêm nhiễm thông thường. Vì vậy, tình trạng đau tai, chảy dịch kéo dài hoặc tái diễn dù đã điều trị cần được đánh giá lại nguyên nhân.

TS.BS Vũ Trung Lương khuyến cáo, khi xuất hiện chảy dịch tai kéo dài, đau tai dai dẳng, ù tai, nghe kém hoặc có khối bất thường vùng tai - cổ, người dân nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai mũi họng để được thăm khám và chẩn đoán.

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