Tài xế xe tải thoát chết trong gang tấc sau khi gỗ sau xe đâm xuyên cabin

Tài xế xe tải đã may mắn thoát nạn sau khi một kiện gỗ được buộc không đúng cách đã đâm xuyên qua cabin xe.

Theo thông tin từ cảnh sát Nam Úc, một tài xế xe tải đã may mắn thoát nạn sau khi một kiện gỗ được buộc không đúng cách đã đâm xuyên qua cabin xe của anh ta tại Dry Creek.

Video: SA Police / Youtube

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng thứ Năm, cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến ngã tư đường Grand Junction và đường Churchill, Dry Creek sau khi một số tấm ván gỗ lớn bị rơi ra khỏi một chiếc xe tải.

Cảnh sát cho biết chiếc xe tải đang di chuyển về hướng đông trên đường Grand Junction và đã giảm tốc độ khi dừng chờ đèn giao thông thì hàng hóa trên xe bị xê dịch về phía trước.

Một số tấm ván gỗ đã xuyên qua cửa sổ phía sau cabin, văng ra ngoài qua kính chắn gió phía trước và trượt xuống giữa giao lộ, tạo ra mối nguy hiểm đáng kể cho những người tham gia giao thông khác.

Rất may là không có trường hợp bị thương nặng nào được báo cáo. Vụ việc đã gây ra sự gián đoạn giao thông nghiêm trọng trong khi lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường và dọn dẹp đường.

Các thành viên thuộc Đơn vị Kiểm soát Xe tải hạng nặng đã tham dự và tiến hành kiểm tra chi tiết phương tiện và hệ thống chằng buộc hàng hóa. Kết quả điều tra cho thấy, người lái xe, một người đàn ông 57 tuổi đến từ Craigmore, đã bị lập biên bản vì vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn hàng hóa theo Luật Xe tải hạng nặng quốc gia và sẽ bị triệu tập ra tòa vào một ngày sau đó.

"Vụ việc này là lời nhắc nhở kịp thời về tầm quan trọng của việc chằng buộc hàng hóa đúng cách và bảo dưỡng xe tải hạng nặng. Những sai sót trong việc chằng buộc hàng hóa có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc và đặt tất cả người tham gia giao thông vào nguy cơ bị thương nặng hoặc tử vong", cảnh sát cho biết.