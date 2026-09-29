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[VIDEO] Hơn 3.400 dự án bất động sản tháo gỡ pháp lý, vốn hơn 2,5 triệu tỷ đồng

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[VIDEO] Hơn 3.400 dự án bất động sản tháo gỡ pháp lý, vốn hơn 2,5 triệu tỷ đồng

Hơn 3.400 dự án bất động sản đã được tháo gỡ pháp lý, giải phóng hơn 2,5 triệu tỷ đồng vốn, TPHCM xử lý 650 dự án đến giữa tháng 9.

Minh Quân - Hà Anh
#Dự án bất động sản #Tháo gỡ pháp lý #Vốn đầu tư #TPHCM #Bộ Tài chính

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