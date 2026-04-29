Vụ ngộ độc thực phẩm ở TP HCM: Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, truy xuất nguồn gốc

Hơn 40 học sinh trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, TP HCM nhập viện sau nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc.

Số ca nghi ngộ độc thực phẩm Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm tăng lên 46

Ngày 29/4, Sở An toàn thực phẩm TP HCM thông tin về việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra vào ngày 24/4 tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm (cơ sở 1, số 215 đường Trần Xuân Soạn và cơ sở 2 số 37/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận).

Theo thống kê ban đầu, đến chiều 28/4, có 46 học sinh có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, 29 em đang điều trị nội trú và 17 trường hợp được theo dõi, điều trị ngoại trú. Sức khỏe các học sinh đang được các cơ sở y tế theo dõi, chăm sóc.

Bệnh nhi nghi ngộ độc đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh BVCC/ Nguồn SKĐS

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Sở An toàn thực phẩm TP HCM đã ban hành quyết định thành lập Đoàn điều tra, xử lý vụ việc; trực tiếp phối hợp chính quyền địa phương, ngành y tế và trường Đặng Thùy Trâm triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Sở An toàn thực phẩm TP HCM đã rà soát, thống kê các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm và thu thập thông tin ca bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời điều tra dịch tễ, xác minh bữa ăn nghi ngờ. Sở cũng đã nhanh chóng lập Đoàn kiểm tra đột xuất để tiến hành làm việc trực tiếp với đơn vị cung cấp suất ăn là Công ty TNHH SX TM DV Xích Long.

Sở An toàn thực phẩm TP HCM đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và sẽ thông tin khi có kết quả.

Thông tin đăng tải công khai trên trang web Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm cho biết thực đơn ăn bán trú của trường hôm 24/4 có trứng vịt hấp thịt heo, cá ba sa phi lê chiên nước mắm, bầu xào tỏi, canh rong biển đậu hũ nấu thịt; món xế là sữa chua uống; tráng miệng là bánh gạo.

Thực đơn bán trú của Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm từ ngày 20/4-24/4. Ảnh: Web trường/ Nguồn SKĐS

Hôm nay (29/4), học sinh Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm học tập trung tại trường vào buổi sáng, buổi chiều học trực tuyến tại nhà, buổi trưa không tổ chức ăn bán trú. Kế hoạch học tập như trên được duy trì từ ngày hôm qua, 28/4.

Bộ y tế vào cuộc

Tối 28/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có Văn bản số 712/ATTP-NĐTP gửi Sở An toàn thực phẩm TP HCM về việc điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin từ ngày 25-27/4, một số bệnh viện trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận 25 trường hợp có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt… nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học (TH) Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận (TP HCM).

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP HCM chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Đồng thời tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm khi tổ chức các hoạt động bếp ăn tập thể trong trường học.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tập trung truyền thông vào nhóm cơ sở kinh doanh bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố.

Theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm, đồng thời báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.