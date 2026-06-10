Bắc Nha Trang: Gói mua sắm 920 triệu đồng tiết kiệm gần 16 triệu, nhà thầu giá thấp không đạt kỹ thuật

Ngày 01/6/2026, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Bắc Nha Trang, ông Bùi Viên Nhiệm đã ký ban hành Quyết định số 53/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị máy vi tính phường Bắc Nha Trang. Đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ P.H với giá trúng thầu 904.200.000 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 920.000.000 đồng, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 15.800.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,72%.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Tại biên bản mở thầu ngày 27/5/2026, có hai doanh nghiệp nộp hồ sơ dự thầu gồm Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hợp Nhất và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ P.H. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hợp Nhất đưa ra mức giá dự thầu 840.300.000 đồng, thấp hơn giá của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ P.H khoảng 63.900.000 đồng.

Một phần Quyết định số 53/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ P.H trúng thầu. (Nguồn MSC)

Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ & Xây dựng TT-Smart lập ngày 29/5/2026, nhà thầu có giá dự thầu thấp hơn đã không được đánh giá đạt về mặt kỹ thuật. Cụ thể, hồ sơ mời thầu quy định hàng hóa phải mới 100% và sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Trong hồ sơ dự thầu, bảng thông số kỹ thuật của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hợp Nhất thể hiện năm sản xuất 2025, tuy nhiên văn bản cam kết đính kèm lại ghi “sản xuất từ năm 2024 trở về sau”, dẫn đến sự chưa thống nhất về thông tin. Ngoài ra, hồ sơ này cũng chưa thể hiện đầy đủ nội dung thuyết minh giải pháp và chưa cung cấp các cam kết liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, việc nhà thầu bị loại do không đáp ứng các tiêu chí chi tiết về an toàn và niên hạn thiết bị là hoàn toàn đúng quy định pháp luật, nhằm bảo đảm chất lượng vận hành tài sản công. Tuy nhiên, việc một gói thầu phổ thông, tính cạnh tranh cao lại có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chưa đầy hai phần trăm là bài toán cần lưu ý về hiệu quả sử dụng dòng vốn công tại địa phương.



Về vấn đề trúng thầu sát giá và việc loại nhà thầu có giá thấp hơn do lỗi kỹ thuật, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM), căn cứ vào văn bản hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu công năm 2026 và Chỉ thị số 12/CT-TTg, người đứng đầu các đơn vị công lập phải chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng và hiệu quả dòng vốn công trong phạm vi phụ trách . Tình trạng nhà thầu trúng thầu sát giá với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chưa đầy hai phần trăm tại địa phương là bài toán mà cả cơ quan quản lý lẫn chủ đầu tư cần nhìn nhận lại . Muốn tối ưu hóa ngân sách, Phòng Văn hóa – Xã hội phường Bắc Nha Trang không chỉ cần nâng cao chất lượng bóc tách hồ sơ thầu mà phải chủ động thương thảo giảm giá trong giai đoạn hoàn thiện hợp đồng theo đúng tinh thần pháp luật quy định .

Theo tài liệu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ P.H (mã số thuế 4200684435) có trụ sở tại số 73 đường B6, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, do ông Nguyễn Tấn Phát là người đại diện theo pháp luật. Thống kê từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tính đến ngày 05/6/2026 doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 134 gói thầu, trúng khoảng 71 gói, trượt 60 gói, và chủ yếu hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Gói thầu tại phường Bắc Nha Trang tiếp tục là một trong những gói thầu doanh nghiệp này tham gia và trúng thầu tại địa phương.