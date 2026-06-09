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Quân sự - Thế giới

Trực thăng Mỹ rơi gần eo biển Hormuz

Một máy bay trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ đã bị rơi gần eo biển Hormuz. Tổng thống Trump cho biết hai phi công đều an toàn.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, trả lời phỏng vấn của phóng viên tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York tối 8/6, Tổng thống Donald Trump xác nhận vụ trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ rơi gần eo biển Hormuz. Hai phi công trên máy bay đều an toàn sau sự cố.

"Các phi công đều an toàn, không ai bị thương", ông Trump nói.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Trực thăng Apache được quân đội Mỹ sử dụng trong việc thực thi lệnh phong tỏa các chuyến hàng dầu thô và tàu chở dầu của Iran tại khu vực eo biển Hormuz nhằm gây áp lực buộc Tehran đạt được thỏa thuận. Các trực thăng này cũng đã được Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sử dụng để bắn hạ máy bay không người lái của Iran trong cuộc xung đột ở Trung Đông.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về các cuộc đàm phán với Iran.

"Chúng ta đang rất gần đạt được một thỏa thuận rất, rất tốt, và có sức ảnh hưởng lớn. Chúng ta có thể sẽ ký kết thỏa thuận trong 2 hoặc 3 ngày tới", ông Trump cho biết, nhưng không nói thêm chi tiết.

Các bên trung gian hòa giải, chủ yếu do Pakistan dẫn đầu, đã nỗ lực để Mỹ - Iran đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, cả hai bên đều giữ lập trường cứng rắn.

Mỹ muốn Iran từ bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu cao, được cho là vẫn còn cất giấu trong nước sau cuộc không kích của Mỹ trong cuộc chiến 12 ngày năm 2025. Tuy nhiên, Iran từ chối và yêu cầu được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tehran cũng muốn được giải phóng các tài sản bị đóng băng trước khi một thỏa thuận cuối cùng được ký kết, điều mà ông Trump bác bỏ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về eo biển Hormuz

Nguồn video: VTV
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