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Quân sự - Thế giới

Mỹ tấn công Iran sau vụ rơi trực thăng gần eo biển Hormuz

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào Iran sau khi cáo buộc nước Cộng hòa Hồi giáo này đứng sau vụ rơi trực thăng tấn công Apache gần eo biển Hormuz.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào Iran ngày 10/6 sau vụ rơi trực thăng tấn công của quân đội Mỹ gần eo biển Hormuz trước đó. Tổng thống Donald Trump cáo buộc nước Cộng hòa Hồi giáo đứng sau vụ việc.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết, các máy bay chiến đấu của Không quân và Hải quân Mỹ đã thực hiện đợt tập kích, nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không, trạm kiểm soát trên mặt đất và trạm radar giám sát (của Iran).

"Chiến dịch này nhằm phản ứng lại cuộc tấn công gần đây nhằm vào lực lượng Mỹ và các tàu thương mại quốc tế đi qua vùng biển khu vực", Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thông báo.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Iran xác nhận các cuộc tấn công (của Mỹ) xung quanh Bandar Abbas và đảo Qeshm, nhưng không cung cấp chi tiết về thiệt hại.

Tehran tuyên bố sẽ đáp trả, một lần nữa làm dấy lên hoài nghi về những nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố trên mạng X rằng lực lượng Iran “sẽ không để bất kỳ cuộc tấn công hay lời đe dọa nào không bị đáp trả. Hãy rời khỏi khu vực của chúng tôi nếu muốn được an toàn”.

Trước đó, Tổng thống Trump đăng tải trên mạng xã hội rằng Iran đã bắn hạ một trực thăng tấn công của quân đội Mỹ khi nó đang tuần tra trên eo biển Hormuz và tuyên bố Washington "nhất định phải đáp trả cuộc tấn công này".

Theo một quan chức Mỹ giấu tên, trực thăng tấn công AH-64 Apache của quân đội Mỹ đã bị rơi sau khi va chạm với một máy bay không người lái của Iran. Hai phi công trên máy bay đều an toàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video về eo biển Hormuz

Nguồn video: VTV
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