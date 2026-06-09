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Quân sự - Thế giới

Nội dung cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên

Trong cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc - Triều Tiên nên củng cố nền tảng tin cậy chính trị lẫn nhau và nâng cao mức độ hợp tác thực tiễn.

An An (Theo AP, THX)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng vào ngày 8/6.

Trong cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn lấy chuyến thăm này làm cơ hội tăng cường định hướng chiến lược cho quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên trong thời kỳ mới, thúc đẩy quan hệ song phương và đạt được những tiến bộ lớn hơn nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

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Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên trái) bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trước cuộc hội đàm ở Bình Nhưỡng ngày 8/6/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

Ông Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Triều Tiên đều là các nước Xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản lãnh đạo, hữu nghị truyền thống và tương trợ lẫn nhau luôn là những đặc trưng nổi bật của quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng bày tỏ mong muốn của Trung Quốc mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực với Triều Tiên, bao gồm thương mại, nông nghiệp, xây dựng và công nghệ,...

Theo Chủ tịch Trung Quốc, hai nước nên tăng cường hợp tác chiến lược và kiên quyết bảo vệ chủ quyền cũng như lợi ích an ninh của mỗi bên.

Ông Tập Cận Bình khẳng định, bất kể tình hình quốc tế thay đổi như thế nào, lập trường vững chắc của Đảng và Chính phủ Trung Quốc về việc coi trọng tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc - Triều Tiên sẽ không thay đổi.

Trong cuộc gặp, ông Tập Cận Bình cũng đưa ra 4 đề xuất về phát triển quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên, bao gồm tiếp tục dựa trên các cuộc trao đổi cấp cao và củng cố nền tảng tin cậy chính trị lẫn nhau.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ sự đánh giá cao chân thành đối với những đề xuất quan trọng do ông Tập Cận Bình đưa ra về việc thúc đẩy quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc trong thời kỳ mới.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim khẳng định Triều Tiên và Trung Quốc sẽ duy trì tình hữu nghị như là “nhiệm vụ chiến lược quan trọng hàng đầu”.

Ông Kim Jong Un khẳng định chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Bình Nhưỡng trong năm nay của Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện sự coi trọng mà ông dành cho quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên.

Ông Kim cho biết thêm, các bộ ngành của Triều Tiên sẽ phối hợp với phía Trung Quốc thực hiện các đề xuất của Chủ tịch Tập Cận Bình, thúc đẩy những bước phát triển mới trong giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước như kinh tế và thương mại, cơ sở hạ tầng, khoa học và công nghệ, giáo dục, cũng như giao lưu nhân dân và văn hóa.

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