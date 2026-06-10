Bình An: Gói xây dựng đường ấp Xà Xiêm chỉ thu hút một nhà thầu dự thầu

Công ty CP Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đất Việt vừa trúng Gói thầu số 01 tại xã Bình An khi chỉ có một nhà thầu tham dự, mức tiết kiệm ngân sách đạt thấp.

Phòng Kinh tế thuộc UBND xã Bình An, tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 35/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với Gói thầu số 01: Xây dựng mới, thuộc dự án Đường ấp Xà Xiêm (giai đoạn 01). Quyết định do ông Danh Phương, Trưởng phòng Kinh tế xã Bình An ký ngày 1/6/2026.

Theo hồ sơ công khai, dự án Đường ấp Xà Xiêm (giai đoạn 01) có tổng mức đầu tư 4,8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước chi cho đầu tư phát triển. Ban đầu, Gói thầu số 01: Xây dựng mới được phê duyệt giá gói thầu 4,159 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phát hành đầu tháng 5/2026.

Tuy nhiên, trước thời điểm mở thầu, chủ đầu tư đã thực hiện điều chỉnh hồ sơ mời thầu. Cụ thể, ngày 19/5/2026, ông Danh Phương ký Quyết định số 74/QĐ-PKT phê duyệt điều chỉnh E-HSMT. Nội dung điều chỉnh tập trung vào hạng mục xây dựng mới tại nhánh 5, đoạn tuyến dài 800m từ nhà ông Nghè đến nhà máy xay lúa.

Theo đó, khối lượng tham khảo công tác bơm cát san lấp mặt bằng bằng phương tiện thủy (cự ly dưới 0,5km) được nâng từ 2,6489 lên 3,6494 đơn vị 100m3. Đồng thời, khối lượng cung cấp cát đen san lấp nền đường tại nhánh này cũng tăng từ 264,89m3 lên 364,94m3.

Cùng ngày, Phòng Kinh tế xã Bình An tiếp tục ban hành Quyết định số 79/QĐ-PKT phê duyệt giá gói thầu điều chỉnh, nâng từ mức ban đầu lên 4,254 tỷ đồng.

Đến thời điểm đóng và mở thầu ngày 27/5/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đất Việt.

Sau quá trình đánh giá, doanh nghiệp này được phê duyệt trúng thầu với giá 4,226 tỷ đồng. So với giá dự toán sau điều chỉnh là 4,254 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt 28,434 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,66%.

Nguồn MSC

Việc một gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu qua mạng nhưng chỉ thu hút một nhà thầu tham dự, đồng thời có mức giảm giá rất thấp so với dự toán, đang thu hút sự quan tâm của giới quan sát hoạt động đấu thầu.

Tìm hiểu về doanh nghiệp trúng thầu cho thấy Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đất Việt được thành lập năm 2009, có địa chỉ tại số 953, Khu phố Minh Long, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Người đại diện pháp luật là ông Hà Thanh.

Theo dữ liệu từ phần mềm đấu thầu chuyên dụng, doanh nghiệp này đã tham gia 130 gói thầu trên cả nước, trúng 51 gói và trượt 76 gói. Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này đạt khoảng 96,93%, phản ánh xu hướng trúng thầu ở mức giá khá sát dự toán.

Một điểm khác cũng được dư luận quan tâm là vai trò của đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 13/BC-HD ngày 28/5/2026 được lập bởi Công ty TNHH MTV TV ĐTXD Hoàng Dương.

Theo thống kê lịch sử đấu thầu, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đất Việt từng tham gia 8 gói thầu do Công ty TNHH MTV TV ĐTXD Hoàng Dương đóng vai trò bên mời thầu. Trong số này, nhà thầu Đất Việt đã trúng tới 7 gói, không có gói nào trượt và 1 gói chưa công bố kết quả.

Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của Đất Việt tại các gói thầu do đơn vị này mời thầu đạt hơn 77 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại các gói thầu này đạt trung bình khoảng 99,59%.

Trao đổi về hiện tượng nhiều gói thầu qua mạng chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá dự toán, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ không vi phạm quy định của Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh đầu tư công hiện nay, chủ đầu tư cần rà soát kỹ quy trình lập, thẩm định và phát hành hồ sơ mời thầu nhằm bảo đảm không tồn tại các tiêu chí có thể làm hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp khác.

Theo chuyên gia, việc khảo sát giá thị trường sát thực tế, xây dựng dự toán hợp lý và tăng cường tính cạnh tranh trong đấu thầu là những yếu tố quan trọng để tối ưu hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Từ những dữ liệu nêu trên, dư luận đặt câu hỏi liệu việc nhà thầu trúng thầu có lịch sử hợp tác dày đặc với đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu có ảnh hưởng đến tính khách quan, cạnh tranh và minh bạch của quá trình lựa chọn nhà thầu hay không. Đây là vấn đề cần được các cơ quan quản lý và thanh tra quan tâm, rà soát nhằm bảo đảm việc sử dụng vốn đầu tư công được thực hiện đúng quy định, công khai và hiệu quả.