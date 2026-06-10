Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Kỷ cương đấu thầu cấp cơ sở tại Tây Ninh: Ai chịu trách nhiệm khi ngân sách "thất thu"? [Kỳ 3]

Dưới góc nhìn pháp lý, chuyên gia khẳng định người đứng đầu cơ quan làm chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm giải trình toàn diện khi để xảy ra tình trạng thiếu cạnh tranh và tiết kiệm ngân sách thấp.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, bức tranh đấu thầu có sự xuất hiện của Công ty TNHH MTV Nam Trạng tại Tây Ninh đang vô tình phơi bày những lỗ hổng và sự dễ dãi trong công tác quản lý của một số chủ đầu tư. Từ hiện tượng "một mình một ngựa" tại gói thầu rộng rãi trị giá gần 4,5 tỷ đồng ở phường Ninh Thạnh, cho đến hàng loạt dự án chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 1% cùng những văn bản ký lùi ngày trái khoáy tại xã Long Chữ. Dư luận hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi trực diện về mức độ minh bạch và hiệu quả thực sự của nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương này.

Tự chủ mua sắm phải gắn liền với trách nhiệm giải trình

Khung pháp lý về đấu thầu hiện hành, đặc biệt là Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bởi Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đã tạo ra một cuộc cách mạng khi tăng cường phân cấp, phân quyền triệt để cho cấp cơ sở. Việc địa giới hành chính được tinh gọn lại toàn quốc chỉ còn 2 cấp (Cấp Tỉnh và Cấp Xã) từ ngày 01/07/2025 càng đòi hỏi năng lực quản lý vượt trội của hệ thống cán bộ địa phương. Tuy nhiên, mọi quyền tự quyết luôn phải song hành cùng một cơ chế không thể chối bỏ: Trách nhiệm giải trình cá nhân hóa.

11a-8818.png
Nguồn MSC

Bình luận sâu về hàng loạt gói thầu chỉ định tại Phòng Kinh tế xã Long Chữ, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc lạm dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho các dự án xây lắp có giá trị hàng tỷ đồng là một dấu hiệu đáng quan ngại về mặt quản trị. Dù có thể không sai lệch về mặt câu chữ của điều kiện quy mô, nhưng hành vi khép kín việc lựa chọn nhà thầu, dẫn đến hệ lụy tỷ lệ tiết kiệm thấp (chỉ quanh mức 1%) đã đi ngược lại hoàn toàn với nguyên tắc hiệu quả kinh tế tối thượng của pháp luật đấu thầu. Người ký quyết định phê duyệt, cụ thể là ông Trần Văn Chửa - Trưởng phòng Kinh tế xã Long Chữ, bắt buộc phải minh bạch giải trình trước cơ quan thanh tra chuyên ngành, trước nhân dân về tiêu chí lựa chọn nhà thầu Nam Trạng, công khai nội dung các biên bản thương thảo giá và làm rõ căn cứ vì sao không áp dụng cơ chế cạnh tranh để tiết kiệm vốn công".

Đồng quan điểm về tính minh bạch và kỷ cương, chuyên gia đấu thầu Lê Hân thẳng thắn phân tích tình trạng đấu thầu tại Ban Quản lý dự án phường Ninh Thạnh: "Hệ thống đấu thầu rộng rãi qua mạng là hình thức ưu việt nhất hiện nay để thu hút tính cạnh tranh và chống tiêu cực. Khi một gói thầu có giá trị lớn được tổ chức rộng rãi nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia, Chủ đầu tư không thể chỉ lấy lý do 'chúng tôi đã đăng tải công khai trên mạng, ai nộp thì nộp' để thoái thác trách nhiệm quản lý. Theo tinh thần của Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan quản lý cấp Tỉnh phải thường xuyên rà soát, đưa vào diện 'giám sát đặc biệt' đối với các chủ đầu tư có nhiều gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham dự. Trách nhiệm của Giám đốc Ban Quản lý dự án Nguyễn Thế Nam là phải chứng minh được quá trình lập hồ sơ mời thầu không hề bị cài cắm bất kỳ tiêu chí kỹ thuật, nhân sự nào làm nản lòng các nhà thầu khác".

Đã đến lúc cơ quan thanh tra vào cuộc

Điều 97 và Điều 132 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định vô cùng rõ nét về cơ chế giám sát thường xuyên thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hệ thống này được liên thông chặt chẽ với các cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh, thuế. Mọi quyết định giao thầu, từ khâu lập tờ trình, ý kiến bảo lưu của tổ chuyên gia cho đến các biên bản thương thảo đều để lại dấu vết điện tử vĩnh viễn.

Sự đối lập hoàn toàn trong chiến lược giá của nhà thầu Nam Trạng (trượt khi đua giá công khai, nhưng luôn trúng tuyệt đối ở sân nhà với giá đắt) kết hợp cùng những sai phạm về thủ tục ban hành văn bản tại xã Long Chữ chính là một chỉ báo không thể rõ ràng hơn. Đã đến lúc các cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của tỉnh Tây Ninh cần khẩn trương vào cuộc. Mọi cuộc rà soát toàn diện đối với các dự án do Phòng Kinh tế xã Long Chữ và Ban Quản lý dự án phường Ninh Thạnh làm chủ đầu tư cần được tiến hành công khai. Mọi dấu hiệu lạm dụng cơ chế, thiếu trách nhiệm trong thương thảo làm "thất thu" ngân sách cần phải được xem xét xử lý nghiêm minh theo đúng tinh thần "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ" của pháp luật hiện hành.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Giám sát thường xuyên và Trách nhiệm giải trình

Trong bối cảnh hệ thống khung pháp lý đấu thầu mới được ban hành, quyền tự chủ của các cơ quan, đơn vị luôn được đặt dưới lăng kính giám sát đa chiều và cơ chế trách nhiệm cá nhân hóa cao độ. Yêu cầu cấp thiết này được Chính phủ cụ thể hóa thông qua Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu.

Chỉ thị số 12/CT-TTg nhấn mạnh cơ chế giám sát chặt chẽ, kiên quyết xử lý nghiêm các chủ thể vi phạm nhằm loại bỏ các "ung nhọt" trong mua sắm công. Đặc biệt, văn bản chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu thuộc bộ, ngành, địa phương phải thống kê, rà soát và đưa vào diện "giám sát thường xuyên" đối với những chủ đầu tư, bên mời thầu có tỷ lệ gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham dự cao bất thường. Sự giám sát chủ động này nhằm mục đích ngăn chặn từ sớm, từ xa tình trạng thông thầu, dàn xếp hoặc cài cắm tiêu chí tinh vi trong hồ sơ mời thầu để loại bỏ đối thủ. Quy định này đánh trực diện vào các chủ đầu tư thường xuyên lấy cớ "đã đăng tải công khai" để che đậy sự thiếu minh bạch trong khâu lập tiêu chí đánh giá.

Cùng với đó, Điều 97 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về quy trình giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong kỷ nguyên số hóa, bất kỳ quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn, quyết định trúng thầu, báo cáo đánh giá hay biên bản thương thảo hợp đồng nào cũng được lưu vết điện tử, kết nối liên thông trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia. Những quy định sắc bén này buộc người đứng đầu cơ quan làm chủ đầu tư tuyệt đối không được đùn đẩy trách nhiệm. Họ phải chịu trách nhiệm giải trình toàn diện về tính cạnh tranh, sự công bằng và mức độ hiệu quả (tỷ lệ tiết kiệm ngân sách) cho từng đồng vốn công được giải ngân, bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa được thực thi nghiêm minh.

#đấu thầu #Tây Ninh #ngân sách #trách nhiệm #quản lý

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Nghịch lý đấu thầu tại Tây Ninh: Trượt khi đua giá, trúng tuyệt đối 'sân quen' [Kỳ 1]

Tại Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Nam Trạng liên tục trượt ở các gói thầu cạnh tranh khốc liệt nhưng lại trúng tuyệt đối, thậm chí "một mình một ngựa" tại các chủ đầu tư quen thuộc.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thị trường đấu thầu tại Tây Ninh thời gian qua ghi nhận những diễn biến mang tính chất đối lập và đầy kịch tính tại các dự án có sự góp mặt của Công ty TNHH MTV Nam Trạng (MSDN: 3901089150, địa chỉ trụ sở đăng ký tại số 109, Hẻm 05, Đường Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố Hiệp Bình, phường Tân Ninh, Tây Ninh).

Dữ liệu lịch sử trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy một bức tranh tổng quan vô cùng hoành tráng: Doanh nghiệp này do ông Lê Hoàng Nam làm Giám đốc đã tham dự tổng cộng 124 gói thầu, trong đó trúng 88 gói, trượt 30 gói, thiết lập mối quan hệ với 32 Chủ đầu tư và Bên mời thầu khác nhau. Tuy nhiên, khi bóc tách chi tiết từng hồ sơ mời thầu và báo cáo đánh giá E-HSDT, một chiến lược giá mang tính chất "đặc thù" đã lộ diện, phơi bày hai mảng sáng tối hoàn toàn đối lập giữa các "sân chơi" có mức độ cạnh tranh khác biệt.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Chỉ định thầu tại xã Long Chữ: Dấu hỏi lớn về tính cạnh tranh và tỷ lệ tiết kiệm [Kỳ 2]

Hàng loạt dự án xây lắp tiền tỷ được Phòng Kinh tế xã Long Chữ giao thẳng cho Nam Trạng với mức tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt", đi ngược tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hiện tượng một nhà thầu duy nhất "bao sân" hàng loạt gói thầu hoặc trúng thầu rộng rãi không có đối thủ cạnh tranh đang đặt ra dấu hỏi cực kỳ lớn về vai trò quản lý, điều hành của các cơ quan làm Chủ đầu tư cấp cơ sở, Bên mời thầu trên địa bàn Tây Ninh. Đáng chú ý, khi soi chiếu trình tự thủ tục và kết quả lựa chọn nhà thầu với các quy định pháp luật đấu thầu hiện hành, hiệu quả kinh tế mang lại cho ngân sách nhà nước tại các dự án này đang ở mức báo động đỏ.

Đấu thầu rộng rãi nhưng "quên" khảo sát thị trường?

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu hơn 1,4 tỷ tại xã Tân Hà Lâm Hà về tay Công ty Hoàng Minh

Công ty TNHH XD GT Hoàng Minh được chỉ định gói thầu thi công xây dựng công trình tại xã Tân Hà Lâm Hà với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,76% sau thương thảo.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 27/02/2026, Chủ tịch UBND xã Tân Hà Lâm Hà đã ký quyết định số 526/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình phụ trợ tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Ngày 14/5/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà đã đặt bút ký Quyết định số 110/QĐ-TTDVTH phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2 công trình Xây dựng bếp ăn tập thể, phòng nghỉ, khu vệ sinh, nhà bảo vệ với giá gói thầu được xác định là 1.488.583.494 đồng.

Chỉ một ngày sau đó, vào ngày 15/5/2026, kết quả lựa chọn nhà thầu nhanh chóng được xác lập thông qua Quyết định số 114/QĐ-TTDVTH do Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà ký duyệt. Theo văn bản pháp lý này, Công ty TNHH GT Hoàng Minh được công nhận trúng thầu thông qua hình thức chỉ định thầu. Giá trúng thầu chính thức được công bố là 1.477.227.390 đồng. Chênh lệch giữa giá gói thầu công bố và giá trúng thầu 11.356.104 đồng, xấp xỉ 0,76%.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Tuân thủ 'Quy trình II' trong đấu thầu qua mạng tại xã Bình An: Bài toán tiết kiệm thời gian [Kỳ 3]

Tuân thủ 'Quy trình II' trong đấu thầu qua mạng tại xã Bình An: Bài toán tiết kiệm thời gian [Kỳ 3]

Ứng dụng đấu thầu qua mạng mang lại nhiều tiện ích, trong đó có cơ chế tự động hóa quy trình đánh giá, ưu tiên nhà thầu có giá cạnh tranh nhất. Hồ sơ Báo cáo đánh giá tại gói thầu mua phân bón do Phòng Kinh tế xã Bình An làm chủ đầu tư cho thấy, việc các đơn vị tư vấn áp dụng đúng quy trình này không chỉ bảo đảm tính minh bạch mà còn giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm thời gian, nhân lực trong khâu thẩm định.