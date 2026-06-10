Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân bị xử phạt 90 triệu đồng

Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty Minh Dân 90 triệu đồng do không đăng ký thay đổi thuốc và nguyên liệu trước khi lưu hành.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 430/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân với số tiền 90 triệu đồng do vi phạm quy định về đăng ký lưu hành thuốc.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân (chỉ trụ sở chính: Lô E2, Đường N4, Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính như: Không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần được phê duyệt đối với 03 thuốc: Thuốc Kali Clorid 500mg/5ml số đăng ký 893110138825 (SĐK cũ: VD-23599-15); thuốc Midantin, số đăng ký 893110391424 (SĐK cũ: VD25724-16); thuốc Levofloxacin 750mg/150ml, số đăng ký 893115155923.

Quyết định số 430/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược còn xác định Công ty này có tình tiết tăng nặng là có 3 thuốc thuộc cùng một hành vi vi phạm

Với sai phạm trên cùng tình tiết tăng nặng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân bị Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính số tiền là 90 triệu đồng.

Vi phạm trong lưu hành thuốc, Công ty Dược phẩm Minh Dân vị xử phạt 90 triệu đồng. Ảnh: Website Công ty/Nguồn phapluatplus.baophapluat.vn

Theo quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Trường hợp không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.