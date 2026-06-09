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Kho tri thức

Bí ẩn 'lỗ khóa vũ trụ' sâu trong không gian

Kính viễn vọng Hubble phát hiện ra một "lỗ khóa vũ trụ" sâu trong không gian, điều ấn tượng là nó bắt mắt người xem ngay cái nhìn đầu tiên.

Thiên Đăng - (Ithome)

Kính viễn vọng Hubble đã phát hiện một tinh vân hấp dẫn trong chòm sao Orion với những đặc điểm diện mạo hết sức độc đáo. Nó có tên gọi là tinh vân phản xạ NGC 1999. Theo một tuyên bố của NASA, tinh vân này là tàn dư của quá trình hình thành sao cực kỳ mạnh mẽ trước đó. Đặc điểm nổi bật nhất trong hình ảnh mới nhất về tinh vân này chính là khoảng trống tối nằm ở trung tâm tinh vân, có hình dạng giống như một lỗ khóa.

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Kính viễn vọng Hubble phát hiện ra một "lỗ khóa vũ trụ" sâu trong không gian. Ảnh: @NASA.

Các nhà thiên văn học cho rằng, vùng trung tâm tối màu này là một thứ gọi là "quả cầu Bok bóng đêm". Quả cầu này là một đám mây khí, bụi và các phân tử khác cực kỳ lạnh lẽo với mật độ dày đặc đến mức có thể chặn mọi ánh sáng. Tuy nhiên, các quan sát khác cho thấy vùng tối quả cầu Bok bóng đêm này thực chất chỉ là không gian trống. Vì thế, nguồn gốc của đặc điểm hình lỗ khóa này trong tinh vân phản xạ NGC 1999 vẫn chưa rõ ràng.

Tinh vân này nằm trong chòm sao Orion, cách Trái Đất khoảng 1.500 năm ánh sáng, trong một vùng hình thành sao cực kỳ năng động của Dải Ngân hà. Hình ảnh mới nhất này được cho là tạo ra bằng cách sử dụng dữ liệu lưu trữ từ Camera Hành tinh Trường rộng Hubble 2, sử dụng sự kết hợp của các cảm biến tia cực tím, ánh sáng nhìn thấy và cận hồng ngoại để ghi lại hình ảnh của tinh vân phản xạ NGC 1999 mà chúng ta thấy.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#lỗ khóa #vũ trụ #không gian #thiên hà #hành tinh

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