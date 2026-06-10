Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 qua góc nhìn quốc tế

Thông qua Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm trong thúc đẩy hợp tác và đối thoại trong khu vực.

Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 9-10/6 với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm”. Đây là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác khu vực.

Theo thông tin trên trang asean-futureforum.com, chủ đề năm nay nhấn mạnh niềm tin rằng tương lai của ASEAN phải được định hình cùng nhau - với hòa bình là nền tảng của sự ổn định khu vực, thịnh vượng là động lực của phát triển bền vững và con người là trung tâm của hợp tác khu vực.

Với tinh thần này, AFF 2026 hướng tới các cuộc đối thoại cụ thể, toàn diện và hướng tới tương lai về cách ASEAN có thể tăng cường khả năng phục hồi, đổi mới mô hình tăng trưởng, khai thác các công nghệ mới nổi và đảm bảo rằng tương lai của khu vực được định hình không chỉ bởi Chính phủ mà còn bởi các doanh nghiệp, chuyên gia, cộng đồng và thế hệ tiếp theo.

Biến thách thức thành cơ hội

Phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba ngày 9/6 tại Hà Nội, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các cơ chế khu vực hiện có, nâng cao lòng tin chiến lược và biến những thách thức mới nổi thành cơ hội cho hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy con người làm trung tâm.

Ông Kao cũng khuyến khích các đại biểu đóng góp những đề xuất thiết thực để hỗ trợ việc thực hiện 4 Trụ cột Chiến lược của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và tăng cường hơn nữa khả năng phục hồi của khu vực.

Phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN diễn ra tại Hà Nội ngày 9/6/2026. Ảnh: asean.org.

Việc đặt con người vào trung tâm của sự phát triển là một trong những ưu tiên hàng đầu của AFF 2026.

"Chúng ta không thể đạt được sự thịnh vượng bền vững nếu người dân của chúng ta bị bỏ lại phía sau", TTXVN dẫn chia sẻ của Đại sứ Thái Lan Urawadee Sriphiromya.

Đại sứ Australia Gillian Bird kỳ vọng vào sự chuyển biến tích cực trong sinh kế của người dân. Australia cam kết tăng cường thương mại, đầu tư và giáo dục để tạo thêm nhiều việc làm cho khu vực.

Trước đó, theo VOV, trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đánh giá cao đóng góp của Việt Nam cho ASEAN, nhấn mạnh rằng AFF đang dần tạo dựng được uy tín, thương hiệu, là kênh trao đổi rất hữu ích và thiết thực, đóng góp cho các tiến trình hoạch định chính sách và thúc đẩy hợp tác cũng như tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN.

“Diễn đàn Tương lai ASEAN là một sáng kiến quan trọng của Việt Nam nhằm thúc đẩy ngoại giao ASEAN ở bình diện khu vực và toàn cầu. Đây là một đóng góp tích cực cho ASEAN", ông Kao nói.

Tổng thư ký Kao Kim Hourn khẳng định hình ảnh, vị thế và đóng góp của Việt Nam sau 30 năm tham gia ASEAN càng được ghi nhận và đề cao. Theo đó, Việt Nam đã là một thành viên rất quan trọng và tích cực của ASEAN kể từ năm 1995. Đóng góp của Việt Nam có thể được nhìn nhận trên nhiều phương diện, đóng góp cho hòa bình và ổn định, sự thịnh vượng, hội nhập khu vực, và cho việc xây dựng cộng đồng ASEAN.

Vai trò nổi bật của Việt Nam trong khu vực và quốc tế

Thông qua AFF 2026, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm trong thúc đẩy hợp tác và đối thoại trong khu vực.

Đại sứ Australia Gillian Bird bày tỏ niềm vui khi thấy Việt Nam đóng vai trò ngày càng nổi bật cả ở cấp độ khu vực và quốc tế, đang vươn lên đảm nhận vai trò lãnh đạo ngày càng lớn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Đại sứ Thái Lan Urawadee Sriphiromya khẳng định, trong bối cảnh địa chính trị bất ổn trên thế giới, Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục sát cánh thúc đẩy hòa bình, đảm bảo an ninh hàng hải và chống lại các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mới nổi như tội phạm mạng. Đại sứ Indonesia Adam M. Tugio nhận định quan hệ đối tác Việt Nam - Indonesia với trọng lượng kinh tế lớn có thể trở thành hình mẫu trong việc hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN 2045.

Phó Trưởng Phái đoàn Vương quốc Anh tại ASEAN kiêm Tham tán Chính trị - An ninh Ben Matthews đánh giá cao các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn, bám sát tinh thần chủ đề và thể hiện nhu cầu hợp tác của ASEAN, hỗ trợ cho việc triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, cũng như nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy định hình tương lai ASEAN thông qua việc tổ chức AFF 2026.

“Anh và ASEAN đang có nhiều hoạt động để kỷ niệm 5 năm Đối tác Đối thoại. Chúng tôi cảm ơn Việt Nam vì đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ trên hành trình ASEAN”, VOV dẫn lời Ben Matthews.