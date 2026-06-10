Những điều thí sinh không thể bỏ qua khi làm thủ tục và thi tốt nghiệp THPT

Để không bị tước quyền dự thi hay hủy kết quả bài làm đáng tiếc, thí sinh nhất định phải thuộc lòng những quy định bắt buộc trong suốt thời gian ở phòng thi.

Dưới đây là toàn bộ lưu ý theo Quy chế thi đối với thí sinh trong buổi làm thủ tục dự thi và ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trong buổi làm thủ tục dự thi

4h chiều ngày 10/6, thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh cần có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định; xuất trình thẻ căn cước/căn cước công dân/hộ chiếu và giấy báo dự thi.

Nếu phát hiện sai sót về họ tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng hay khu vực ưu tiên, thí sinh phải báo ngay cho Giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại Điểm thi để xử lý kịp thời.

Trường hợp mất Thẻ Căn cước hoặc các giấy tờ cần thiết khác phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi xem xét, giải quyết.​

​Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026.

Trong buổi thi, cần tuân thủ những quy định gì?

Theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngay tại buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có mặt đúng giờ, xuất trình Thẻ Căn cước, Hộ chiếu và giấy báo dự thi.

Ở mỗi buổi thi, thí sinh phải chấp hành hiệu lệnh và hướng dẫn của Giám thị, nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi đó.

Khi vào phòng thi, thí sinh ngồi đúng vị trí ghi số báo danh của mình, xuất trình giấy tờ tùy thân khi có yêu cầu. Trước khi làm bài, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh, thông tin cá nhân vào đề thi, giấy thi, Phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp.

Khi nhận đề thi trắc nghiệm, thí sinh phải kiểm tra kỹ số trang, chất lượng in và sự thống nhất của mã đề thi ở từng trang, nếu có lỗi phải báo ngay cho Giám thị chậm nhất 5 phút từ thời điểm tính giờ làm bài.

Ảnh minh họa/ Nguồn ĐSPL

Trong phòng thi, thí sinh phải giữ trật tự tuyệt đối, không trao đổi, bàn bạc, chép bài của người khác, cho người khác chép bài hay sử dụng tài liệu trái quy định. Thí sinh phải báo cáo ngay cho Giám thị khi người khác chép bài hoặc cố ý can thiệp vào bài của mình, nếu muốn có ý kiến phải giơ tay xin phép và đứng trình bày công khai. Bài thi tuyệt đối không được đánh dấu hay làm ký hiệu riêng, không viết bằng bút chì trừ việc tô các ô trên Phiếu trả lời trắc nghiệm, chỉ được viết bằng một màu mực xanh hoặc đen.

Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay, bảo quản bài thi. Khi nộp bài thi tự luận, phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào phiếu thu bài thi; thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi (đối với bài thi tự luận), phiếu trả lời trắc nghiệm (đối với bài thi trắc nghiệm).

Những vật dụng được phép, bị cấm mang vào phòng thi

Để phục vụ quá trình làm bài thi, thí sinh được mang vào phòng thi, gồm: Bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Cấm mang vào phòng thi/phòng chờ: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Một số lưu ý quan trọng khi làm bài thi trắc nghiệm và khi nào được rời phòng thi

Khi dự thi các bài thi trắc nghiệm, ngoài các quy định trên, thí sinh phải tuân thủ các quy định dưới đây.

Thứ nhất, thí sinh phải làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn theo quy định của Bộ GD&ĐT; chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời; trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, phải tẩy sạch chì ở ô cũ, rồi tô ô mà mình lựa chọn.

Thứ hai, điền chính xác và đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên phiếu trả lời trắc nghiệm, đối với số báo danh phải ghi đủ và tô đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước); điền chính xác mã đề thi vào hai phiếu thu bài thi.

Thứ ba, phải kiểm tra đề thi để bảo đảm có đủ số lượng câu hỏi, số trang như đã ghi trong đề và tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi.

Thứ tư, không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài; khi hết giờ làm bài, phải nộp phiếu trả lời trắc nghiệm cho giám thị và ký tên vào hai phiếu thu bài thi.

Thứ năm, chỉ được rời khỏi phòng thi sau khi giám thị đã kiểm đủ số phiếu trả lời trắc nghiệm của cả phòng thi và cho phép rời khỏi phòng thi.

Thứ sáu, với thí sinh chỉ thi môn thi thứ nhất trong bài thi tự chọn: Sau khi nộp phiếu trả lời trắc nghiệm, thí sinh ra khỏi phòng thi và di chuyển về phòng chờ ra cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi khu vực thi. Trong quá trình di chuyển về phòng chờ ra và trong thời gian ở phòng chờ ra, thí sinh phải giữ gìn trật tự, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của Giám sát phòng thi hoặc người quản lý phòng chờ/khu vực chờ. Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng chờ khi được phép của người quản lý phòng chờ và phải chịu sự giám sát của giám sát phòng thi khi ở ngoài phòng chờ ra.

Thứ bảy, với thí sinh chỉ dự thi môn thi thứ hai trong bài thi tự chọn phải có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị.

Đối với buổi thi tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau 2/3 thời gian làm bài và phải nộp bài làm, đề thi và giấy nháp trước khi rời phòng thi, khu vực thi.

Khi có sự việc bất thường xảy ra, thí sinh phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của giám thị và những người có trách nhiệm tại điểm thi.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 và các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý • Chiều 10/6 (14h00): Thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin và nghe phổ biến quy chế. • Sáng 11/6: Thi môn Ngữ văn (120 phút). Phát đề lúc 7h30, bắt đầu làm bài lúc 7h35. • Chiều 11/6: Thi môn Toán (90 phút). Phát đề lúc 14h20, bắt đầu làm bài lúc 14h30. • Sáng 12/6: Thi hai môn tự chọn (50 phút/môn). Môn thứ nhất bắt đầu lúc 7h35, môn thứ hai bắt đầu lúc 8h40.