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Bạn đọc - Phản biện

Đạt Hưng Thịnh được chỉ định gói thầu xây dựng hơn 1,9 tỷ đồng tại An Giang

Nhà thầu Đạt Hưng Thịnh vừa trúng gói thầu số 06 tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Hữu Thông

Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở mới Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo (xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) vừa được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 27/05/2026 với tổng mức đầu tư hơn 2,28 tỷ đồng, sử dụng vốn chi thường xuyên. Việc sửa chữa, cải tạo trụ sở được kỳ vọng sẽ giúp Ban Quản lý sớm ổn định không gian làm việc, phục vụ công tác bảo tồn và lưu trữ hồ sơ cho Khu di tích khảo cổ Óc Eo.

Chỉ trong một thời gian ngắn, công tác lựa chọn nhà thầu đã được triển khai cấp tốc. Ngày 27/05/2026, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo ban hành Quyết định số 148/QĐ-BQLDTOE phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ngay sau đó, ngày 02/06/2026, tại Quyết định số 151/QĐ-BQLDTOE do Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Bằng ký, đơn vị này đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình.

Đáng chú ý, Gói thầu số 06 có giá 1.927.870.000 đồng được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Đạt Hưng Thịnh (MST: 1602156292, địa chỉ tại KĐT Phúc An Asuka, tỉnh An Giang) là đơn vị trúng gói thầu này với giá 1.908.590.000 đồng.

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Nguồn MSC

Dữ liệu từ hệ thống đấu thầu cho thấy, trong lịch sử hoạt động, nhà thầu này đã tham gia 42 gói thầu, trong đó trúng 28 gói, trượt 13 gói.

Trong số 28 gói thầu đã trúng, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Đạt Hưng Thịnh trúng liên tiếp 3 gói chỉ định thầu tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo, với tổng giá trị là hơn 4 tỷ đồng.

Điều đáng lưu tâm là sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà thầu này và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Thành Lợi – đơn vị mời thầu trong nhiều gói thầu mà Đạt Hưng Thịnh từng tham gia. Sự gắn kết này khiến dư luận đặt câu hỏi về tính độc lập và cạnh tranh thực chất trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, hình thức chỉ định thầu rút gọn dù giúp đẩy nhanh tiến độ nhưng cần được kiểm soát chặt chẽ để tránh trục lợi.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc chỉ định thầu phải căn cứ trên các tiêu chí năng lực, kinh nghiệm thực tế của nhà thầu. Khi một doanh nghiệp liên tục trúng các gói thầu chỉ định tại các đơn vị nhất định, cơ quan chức năng cần làm rõ sự minh bạch và công bằng trong công tác đánh giá hồ sơ để đảm bảo nguồn vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả, tránh rủi ro pháp lý.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TRONG CÔNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, chủ đầu tư đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch của hoạt động đấu thầu. Mọi hành vi làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, thiếu công khai trong thông tin gói thầu đều bị nghiêm cấm.

Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết rằng, đối với các gói thầu áp dụng chỉ định thầu, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu và tính xác thực của các hồ sơ năng lực. Việc chỉ định nhà thầu không được dựa trên các mối quan hệ thiếu minh bạch hoặc ưu tiên không đúng quy định.

Đồng thời, Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm túc việc công khai kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sự minh bạch trong quá trình đấu thầu không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là thước đo năng lực, uy tín của chủ đầu tư trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước.

#Đạt Hưng Thịnh trúng thầu tại Óc Eo #Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo #Chỉ định thầu rút gọn #Đấu thầu An Giang #Hiệp Thành Lợi #Gói thầu số 06 thi công xây dựng công trình

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An Giang: Liên danh Minh Anh Thư – HAG trúng thầu dự án kè Chắc Cà Đao

Dự án Gia cố sạt lở kênh Chắc Cà Đao vừa chọn được nhà thầu cho gói số 15 với giá trúng hơn 52,9 tỷ đồng, tiết kiệm gần 9,5% cho ngân sách nhà nước.

Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 569/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 15: Thi công xây dựng thuộc dự án Gia cố sạt lở tuyến kênh Chắc Cà Đao (bờ Bắc và bờ Nam - giai đoạn 2).

Theo quyết định, Liên danh thi công kè Chắc Cà Đao - giai đoạn 2 gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Anh Thư và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HAG được lựa chọn trúng thầu với giá 52,930 tỷ đồng. Gói thầu thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói, thời gian thi công 180 ngày. Với giá dự toán được phê duyệt hơn 58,48 tỷ đồng, việc lựa chọn liên danh này đã giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 5,56 tỷ đồng, tương đương gần 9,5%.

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Bạn đọc - Phản biện

Công ty Khánh Hưng trúng gói thầu hơn 3,7 tỷ đồng tại Điện lực Đồng Tháp

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Khánh Hưng vừa được công bố trúng gói thầu thi công sửa chữa tại Công ty Điện lực Đồng Tháp với giá 3,7 tỷ đồng.

Trong bối cảnh ngành điện lực đang đẩy mạnh số hóa và nâng cao năng lực vận hành hệ thống hạ tầng, công tác đấu thầu qua mạng đóng vai trò then chốt nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Minh chứng rõ nét cho xu hướng này là kết quả lựa chọn nhà thầu vừa được công bố tại Công ty Điện lực Đồng Tháp.

Cụ thể, tại Quyết định số 2622/QĐ-PCĐT ngày 15/5/2026, Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp Thái Minh Cương đã ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa khu vực nhà làm việc Đội quản lý điện Chợ Gạo (năm 2026 bổ sung); Sửa chữa nhà làm việc, nhà kho, xưởng bảo trì máy biến áp của Trung tâm Thí nghiệm điện Đồng Tháp. Đơn vị được lựa chọn để triển khai dự án là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Khánh Hưng (địa chỉ trụ sở tại TP HCM, mã số thuế 0304801837) với giá trúng thầu là 3.723.171.973 đồng.

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Bạn đọc - Phản biện

Waseco trúng gói thầu xây lắp hơn 9 tỷ đồng tại An Giang

Gói thầu tuyến ống truyền tải HDPE D315 vừa được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Waseco trúng thầu với giá hơn 9 tỷ đồng.

Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số 251/QĐ-CTN ngày 25/5/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tuyến ống truyền tải HDPE D315 (Từ đường HLVBPN đến Chi nhánh Cấp nước Châu Thành; Tuyến ống HDPE D225, D160, D110, D90, D63 chợ Tà Niên xã Bình An). Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (Waseco) là đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu này với vai trò độc lập.

Gói thầu có giá 10.207.054.097 đồng, được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá trúng thầu của Waseco là 9.491.989.812 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày. Kết quả này được đưa ra sau khi chủ đầu tư phối hợp với tổ chuyên gia tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu của 6 đơn vị tham gia.

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