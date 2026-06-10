Đạt Hưng Thịnh được chỉ định gói thầu xây dựng hơn 1,9 tỷ đồng tại An Giang

Nhà thầu Đạt Hưng Thịnh vừa trúng gói thầu số 06 tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở mới Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo (xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) vừa được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 27/05/2026 với tổng mức đầu tư hơn 2,28 tỷ đồng, sử dụng vốn chi thường xuyên. Việc sửa chữa, cải tạo trụ sở được kỳ vọng sẽ giúp Ban Quản lý sớm ổn định không gian làm việc, phục vụ công tác bảo tồn và lưu trữ hồ sơ cho Khu di tích khảo cổ Óc Eo.

Chỉ trong một thời gian ngắn, công tác lựa chọn nhà thầu đã được triển khai cấp tốc. Ngày 27/05/2026, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo ban hành Quyết định số 148/QĐ-BQLDTOE phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ngay sau đó, ngày 02/06/2026, tại Quyết định số 151/QĐ-BQLDTOE do Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Bằng ký, đơn vị này đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình.

Đáng chú ý, Gói thầu số 06 có giá 1.927.870.000 đồng được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Đạt Hưng Thịnh (MST: 1602156292, địa chỉ tại KĐT Phúc An Asuka, tỉnh An Giang) là đơn vị trúng gói thầu này với giá 1.908.590.000 đồng.

Nguồn MSC

Dữ liệu từ hệ thống đấu thầu cho thấy, trong lịch sử hoạt động, nhà thầu này đã tham gia 42 gói thầu, trong đó trúng 28 gói, trượt 13 gói.

Trong số 28 gói thầu đã trúng, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Đạt Hưng Thịnh trúng liên tiếp 3 gói chỉ định thầu tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo, với tổng giá trị là hơn 4 tỷ đồng.

Điều đáng lưu tâm là sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà thầu này và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Thành Lợi – đơn vị mời thầu trong nhiều gói thầu mà Đạt Hưng Thịnh từng tham gia. Sự gắn kết này khiến dư luận đặt câu hỏi về tính độc lập và cạnh tranh thực chất trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, hình thức chỉ định thầu rút gọn dù giúp đẩy nhanh tiến độ nhưng cần được kiểm soát chặt chẽ để tránh trục lợi.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc chỉ định thầu phải căn cứ trên các tiêu chí năng lực, kinh nghiệm thực tế của nhà thầu. Khi một doanh nghiệp liên tục trúng các gói thầu chỉ định tại các đơn vị nhất định, cơ quan chức năng cần làm rõ sự minh bạch và công bằng trong công tác đánh giá hồ sơ để đảm bảo nguồn vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả, tránh rủi ro pháp lý.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TRONG CÔNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU Tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, chủ đầu tư đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch của hoạt động đấu thầu. Mọi hành vi làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, thiếu công khai trong thông tin gói thầu đều bị nghiêm cấm. Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết rằng, đối với các gói thầu áp dụng chỉ định thầu, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu và tính xác thực của các hồ sơ năng lực. Việc chỉ định nhà thầu không được dựa trên các mối quan hệ thiếu minh bạch hoặc ưu tiên không đúng quy định. Đồng thời, Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm túc việc công khai kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sự minh bạch trong quá trình đấu thầu không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là thước đo năng lực, uy tín của chủ đầu tư trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước.

​