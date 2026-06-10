Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Nhà thầu T&P được chỉ định gói thầu xây dựng trường học tại xã Tân Hà Lâm Hà

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà vừa lựa chọn Công ty T&P thực hiện gói thầu xây lắp Trường mẫu giáo Đan Phượng với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,87%.

Đông Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 15/05/2026, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Hoàn thiện cơ sở vật chất Trường mẫu giáo Đan Phượng. Quyết định do giám đốc Nguyễn Văn Hùng ký, phê duyệt cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển T&P trúng thầu với giá 1.899.035.077 đồng.

Trước đó, gói thầu xây lắp này có giá dự toán được xác định là 1.915.789.774 đồng, căn cứ theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 113/QĐ-TTDVTH ngày 14/05/2026 do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà ban hành. Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

Sau quá trình hoàn thiện Biên bản thương thảo hợp đồng số 13/BB-TTHĐ ngày 15/05/2026, giá trị tiết kiệm cho công quỹ được ghi nhận là 16.754.697 đồng, đạt tỷ lệ giảm giá xấp xỉ 0,87%. Phương thức hợp đồng được ký kết là trọn gói với thời gian triển khai thi công trong vòng 6 tháng.

Sự kiện chỉ định thầu gói thầu xây lắp cơ sở giáo dục cấp cơ sở này diễn ra trong bối cảnh hệ thống hành chính mới gồm 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đi vào vận hành ổn định, vận dụng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp gồm cấp Tỉnh và cấp Xã. Việc phân cấp, phân quyền triệt để cho cấp cơ sở tự quyết định và chịu trách nhiệm về các dự án nhóm C, hạ tầng dân sinh dưới 2 tỷ đồng đã giúp đẩy nhanh tiến độ đầu tư công đáng kể.

z7911871094844-92d945fb563fc2ce94ef82c2ca13745f.jpg
Quyết định số 116/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Hoàn thiện cơ sở vật chất Trường mẫu giáo Đan Phượng. (Nguồn MSC)

Xét về năng lực của đơn vị được lựa chọn, theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển T&P là doanh nghiệp xây lắp lâu năm tại địa phương, được thành lập từ ngày 06/08/2009, có mã số doanh nghiệp là 5800782210. Trụ sở chính của doanh nghiệp đăng ký tại Khu Phố Yên Bình, Xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận công ty này đã tham gia tổng cộng 33 gói thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đạt tỷ lệ trúng thầu cao với 24 gói trúng, 7 gói trượt, 1 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế bao gồm cả các gói thầu liên danh đạt khoảng 145.809.411.717 đồng.

Dưới góc nhìn pháp lý và quản trị đầu tư công, luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định việc chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp có giá trị dưới 2 tỷ đồng là hoàn toàn phù hợp với các hạn mức quy định tại Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Khi các điều kiện về tiến độ và quy mô được thỏa mãn, chỉ định thầu là công cụ hữu hiệu để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, sớm đưa công trình an sinh xã hội như trường học vào sử dụng.

Quan điểm về khía cạnh kinh tế, chuyên gia Đào Giang phân tích mức tiết kiệm xấp xỉ 0,87% tại gói thầu số 05 là một chỉ số khá khiêm tốn. Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các cơ quan ban ngành đều được yêu cầu phải triệt để tiết kiệm chi phí. Chuyên gia Đào Giang cho rằng đối với các gói thầu chỉ định thầu rút gọn, do không có tính cạnh tranh trực tiếp về giá giữa nhiều nhà thầu, vai trò của hội đồng thương thảo thuộc chủ đầu tư trở nên quyết định.

TRÁCH NHIỆM TỐI ƯU HÓA HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN

Căn cứ quy định tại Điều 43 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, chỉ định thầu là hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp cấp bách hoặc đối với các gói thầu có giá trị nằm trong hạn mức quy định nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án. Quy trình chỉ định thầu rút gọn giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính, cho phép chủ đầu tư gửi trực tiếp dự thảo hợp đồng hoặc yêu cầu báo giá đến nhà thầu được xác định là có đủ năng lực, kinh nghiệm.

Tuy nhiên, việc đơn giản hóa quy trình không đồng nghĩa với việc xem nhẹ hiệu quả sử dụng dòng vốn ngân sách nhà nước. Tại Công văn số 5557/BTC của Bộ Tài chính và Thông tư số 79/2025/TT-BTC đã quy định rõ về nghĩa vụ kiểm soát giá và quản lý chi phí đầu tư công. Theo đó, chủ đầu tư và bên mời thầu có trách nhiệm thẩm định nghiêm ngặt giá dự toán, đồng thời thực hiện thương thảo một cách thực chất với nhà thầu được đề nghị chỉ định để đạt được mức giá tối ưu nhất, phù hợp với biến động của thị trường.

Đặc biệt, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc siết chặt kỷ cương tài chính và nâng cao hiệu quả đầu tư công đã nhấn mạnh đến yếu tố "trách nhiệm giải trình của người đứng đầu". Các cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường hậu kiểm đối với những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%, nhằm đánh giá toàn diện tính thực chất của công tác thương thảo giá, quy trình lập dự toán và việc tuân thủ các định mức kinh tế - kỹ thuật, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế tối cao trong chi tiêu công.

#Chỉ định thầu xây dựng trường học #Tiết kiệm ngân sách công #Quy trình rút gọn trong đấu thầu #Pháp lý và quản lý đầu tư công #Hiệu quả kinh tế trong đầu tư công

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu hơn 4 tỷ tại xã Phước Sơn: Ngân sách địa phương tiết kiệm bao nhiêu?

Văn phòng HĐND và UBND xã Phước Sơn vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng tại Trường Tiểu học Đăng Hà với tỷ lệ tiết kiệm 1,11%.

Hoạt động đầu tư công trong lĩnh vực giáo dục luôn đòi hỏi tính minh bạch, cạnh tranh cao để đảm bảo chất lượng công trình trường học tốt nhất cho thế hệ tương lai. Theo thông tin trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Văn phòng HĐND và UBND xã Phước Sơn, TP Đồng Nai vừa hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho một dự án học đường quy mô trên địa bàn. Việc triển khai gói thầu diễn ra trong bối cảnh địa phương đang tích cực đồng bộ hạ tầng cơ sở theo mô hình quản lý hành chính hai cấp mới.

Cụ thể, dự án "Xây dựng 04 phòng học bộ môn, sân trường Trường TH Đăng Hà (điểm lẻ); Mua sắm thiết bị Trường TH Đăng Hà (điểm lẻ)" được phê duyệt đầu tư căn cứ theo Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 03/04/2026 do Chủ tịch UBND xã Phước Sơn ký duyệt. Gói thầu cốt lõi của dự án là Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị có giá dự toán 4.062.496.803 đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách nhà nước, áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Phước là đơn vị đảm nhiệm vai trò tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Gói nâng cấp trường THCS Phước Minh tại Đa Kia về tay Nam Phú Lộc với giá 1,47 tỷ đồng

Gói thầu nâng cấp trường THCS Phước Minh tại xã Đa Kia trị giá hơn 1,47 tỷ đồng vừa áp dụng chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm đạt 2%, khoảng 30 triệu đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Đa Kia (thành phố Đồng Nai) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho công trình thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn. Việc triển khai các bước thủ tục hành chính được thực hiện dựa trên hệ thống văn bản phê duyệt của cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp xã.

Cụ thể, dự án nâng cấp, cải tạo sân, nhà vệ sinh và xây dựng hàng rào khu nhà đa năng trường THCS Phước Minh được phê duyệt theo Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 do Chủ tịch UBND xã Đa Kia ký duyệt. Dự án đầu tư công này có tổng mức vốn đầu tư đạt 1,7 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 từ ngân sách xã năm 2026. Trong cơ cấu phân bổ vốn, phần chi phí xây dựng sau thuế được xác định ở mức 1,502 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu hơn 7 tỷ đồng tại xã Phú Sơn Lâm Hà: Chỉ một nhà thầu tham dự

Gói thầu xây lắp công ích hơn 7 tỷ đồng tại trường THCS Đam Pao (xã Phú Sơn Lâm Hà) chỉ thu hút một doanh nghiệp nộp hồ sơ, tỷ lệ tiết kiệm đạt mức 1,12%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Sơn Lâm Hà đã ký Quyết định số 30/QĐ-TTDVTH ngày 21/05/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số một: Thi công xây dựng thuộc dự án Hoàn thiện cơ sở vật chất trường THCS Đam Pao. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Mạnh.

Dự án này áp dụng mô hình tổ chức hành chính tinh giản hai cấp theo quy định mới, triển khai trực tiếp tại xã Phú Sơn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 14/QĐ-TTDVTH ngày 21/04/2026 và hồ sơ mời thầu được ban hành theo Quyết định số 27/QĐ-TTDVTH ngày 09/05/2026 do chính Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Sơn Lâm Hà ký phê duyệt. Gói thầu công ích này có giá dự toán ban đầu là 7.648.396.089 đồng, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói trong thời gian thực hiện là 15 tháng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới