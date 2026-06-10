Nhà thầu T&P được chỉ định gói thầu xây dựng trường học tại xã Tân Hà Lâm Hà

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 15/05/2026, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Hoàn thiện cơ sở vật chất Trường mẫu giáo Đan Phượng. Quyết định do giám đốc Nguyễn Văn Hùng ký, phê duyệt cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển T&P trúng thầu với giá 1.899.035.077 đồng.

Trước đó, gói thầu xây lắp này có giá dự toán được xác định là 1.915.789.774 đồng, căn cứ theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 113/QĐ-TTDVTH ngày 14/05/2026 do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà ban hành. Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

Sau quá trình hoàn thiện Biên bản thương thảo hợp đồng số 13/BB-TTHĐ ngày 15/05/2026, giá trị tiết kiệm cho công quỹ được ghi nhận là 16.754.697 đồng, đạt tỷ lệ giảm giá xấp xỉ 0,87%. Phương thức hợp đồng được ký kết là trọn gói với thời gian triển khai thi công trong vòng 6 tháng.

Sự kiện chỉ định thầu gói thầu xây lắp cơ sở giáo dục cấp cơ sở này diễn ra trong bối cảnh hệ thống hành chính mới gồm 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đi vào vận hành ổn định, vận dụng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp gồm cấp Tỉnh và cấp Xã. Việc phân cấp, phân quyền triệt để cho cấp cơ sở tự quyết định và chịu trách nhiệm về các dự án nhóm C, hạ tầng dân sinh dưới 2 tỷ đồng đã giúp đẩy nhanh tiến độ đầu tư công đáng kể.

Quyết định số 116/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Hoàn thiện cơ sở vật chất Trường mẫu giáo Đan Phượng. (Nguồn MSC)

Xét về năng lực của đơn vị được lựa chọn, theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển T&P là doanh nghiệp xây lắp lâu năm tại địa phương, được thành lập từ ngày 06/08/2009, có mã số doanh nghiệp là 5800782210. Trụ sở chính của doanh nghiệp đăng ký tại Khu Phố Yên Bình, Xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận công ty này đã tham gia tổng cộng 33 gói thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đạt tỷ lệ trúng thầu cao với 24 gói trúng, 7 gói trượt, 1 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế bao gồm cả các gói thầu liên danh đạt khoảng 145.809.411.717 đồng.

Dưới góc nhìn pháp lý và quản trị đầu tư công, luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định việc chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp có giá trị dưới 2 tỷ đồng là hoàn toàn phù hợp với các hạn mức quy định tại Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Khi các điều kiện về tiến độ và quy mô được thỏa mãn, chỉ định thầu là công cụ hữu hiệu để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, sớm đưa công trình an sinh xã hội như trường học vào sử dụng.

Quan điểm về khía cạnh kinh tế, chuyên gia Đào Giang phân tích mức tiết kiệm xấp xỉ 0,87% tại gói thầu số 05 là một chỉ số khá khiêm tốn. Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các cơ quan ban ngành đều được yêu cầu phải triệt để tiết kiệm chi phí. Chuyên gia Đào Giang cho rằng đối với các gói thầu chỉ định thầu rút gọn, do không có tính cạnh tranh trực tiếp về giá giữa nhiều nhà thầu, vai trò của hội đồng thương thảo thuộc chủ đầu tư trở nên quyết định.

TRÁCH NHIỆM TỐI ƯU HÓA HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN Căn cứ quy định tại Điều 43 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, chỉ định thầu là hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp cấp bách hoặc đối với các gói thầu có giá trị nằm trong hạn mức quy định nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án. Quy trình chỉ định thầu rút gọn giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính, cho phép chủ đầu tư gửi trực tiếp dự thảo hợp đồng hoặc yêu cầu báo giá đến nhà thầu được xác định là có đủ năng lực, kinh nghiệm. Tuy nhiên, việc đơn giản hóa quy trình không đồng nghĩa với việc xem nhẹ hiệu quả sử dụng dòng vốn ngân sách nhà nước. Tại Công văn số 5557/BTC của Bộ Tài chính và Thông tư số 79/2025/TT-BTC đã quy định rõ về nghĩa vụ kiểm soát giá và quản lý chi phí đầu tư công. Theo đó, chủ đầu tư và bên mời thầu có trách nhiệm thẩm định nghiêm ngặt giá dự toán, đồng thời thực hiện thương thảo một cách thực chất với nhà thầu được đề nghị chỉ định để đạt được mức giá tối ưu nhất, phù hợp với biến động của thị trường. Đặc biệt, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc siết chặt kỷ cương tài chính và nâng cao hiệu quả đầu tư công đã nhấn mạnh đến yếu tố "trách nhiệm giải trình của người đứng đầu". Các cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường hậu kiểm đối với những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%, nhằm đánh giá toàn diện tính thực chất của công tác thương thảo giá, quy trình lập dự toán và việc tuân thủ các định mức kinh tế - kỹ thuật, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế tối cao trong chi tiêu công.

​