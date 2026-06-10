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Kho tri thức

Giải mã hai bộ xương động vật ở Pompeii hé lộ cái chết bi thảm

Bộ xương của 2 con vật kéo xe đã được tìm thấy tại Pompeii, hé lộ cái chết bi thảm khi núi lửa Vesuvius phun trào gần 2.000 năm trước.

Tâm Anh (TH)

Thành phố cổ Pompeii, ngày nay thuộc Italy, từng là nơi sinh sống của khoảng 20.000 cư dân La Mã thời cổ đại. Vào năm 79 sau Công nguyên, núi lửa Vesuvius phun trào dữ dội đã "xóa sổ" thành phố Pompeii. Theo ước tính, khoảng 15 - 20% dân số Pompeii thiệt mạng trong thảm họa kinh hoàng này.

Không chỉ con người, nhiều động vật cũng chết thảm trong thảm họa núi lửa Vesuvius xảy ra gần 2.000 năm trước. Gần đây, các nhà khảo cổ phát hiện 2 bộ xương động vật, có thể là ngựa hoặc lừa, tại khu vực một tiệm bánh ở Pompeii. Hai con vật này chết trong giai đoạn đầu của vụ phun trào núi lửa Vesuvius.

Theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, địa điểm tìm thấy 2 bộ xương động vật trên là một khu nhà lớn bao gồm tiệm bánh, nhà ở và chuồng ngựa. Xác của 2 con vật trên được tìm thấy trong một nỗ lực gần đây nhằm làm sạch và kiểm tra lại các khu vực của Pompeii đã được khai quật lần đầu vào cuối thế kỷ 20.

Hai bộ xương, nghi là ngựa hoặc lừa, được các nhà nghiên cứu đặt tên là RP1 và RP2. Trong đó, RP1 thuộc về con vật chết khi khoảng 10 - 12 tuổi và RP2 thuộc về con vật chết khi khoảng 3,5 - 6 tuổi.

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Bộ xương của 2 con vật, có thể là ngựa hoặc lừa, đã được khai quật tại Pompeii. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.

RP1 được các chuyên gia tìm thấy gần một bộ vòng sắt nối với dây cương và 3 hạt cườm bằng thủy tinh (một màu xanh lam và hai màu trắng). Mặc dù những con vật này có thể được sử dụng để làm việc trong tiệm bánh nhưng bộ dây cương trang trí được tìm thấy gần cổ của RP1 cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa con vật này và những người chăm sóc nó.

Dường như 2 con vật trên đã được chuyển đến một không gian tạm thời - một căn phòng rộng khoảng 6,3 x 3,45m bởi vì động đất đã làm hư hại các phần khác của khu nhà. Công việc trùng tu đang được tiến hành thì núi lửa Vesuvius gần đó đột ngột "thức giấc" vào năm 79 sau Công nguyên. Vụ phun trào núi lửa đã giết chết 2 con vật xấu số và xác của chúng được "đóng băng" theo thời gian.

Khi khai quật bộ xương của RP1 và RP1, các nhà khảo cổ nhận thấy sự vắng mặt của đá bọt, hay còn gọi là lapilli, ở khu vực xung quanh 2 con vật. Những viên đá này đã rơi xuống Pompeii trong giai đoạn đầu của vụ phun trào núi Vesuvius. Vì vậy, họ nhận định rằng những con vật này đã chết trước khi các mảnh đá núi lửa trút xuống ngôi nhà.

Thêm nữa, sự hiện diện của một thanh gỗ phong lớn phía trên 2 bộ xương động vật cho thấy rằng động đất xảy ra trong khoảng thời gian đầu tiên của vụ phun trào núi lửa có thể đã khiến cấu trúc xung quanh chúng sụp đổ. Hai con vật bên trong dường như đã chết trước khi vụ phun trào núi lửa dữ dội hơn.

Bị "đóng băng" trong gần 2.000 năm, hài cốt của RP1 và RP1 giúp các chuyên gia có thêm thông tin về những điều xảy ra ở Pompeii trước khi thành phố này bị vùi lấp hoàn toàn trong tro bụi núi lửa.

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#Thành phố cổ Pompeii #núi lửa Vesuvius phun trào #khai quật #khảo cổ #La Mã

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