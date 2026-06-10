Vì sao Dược phẩm Nam Hà bị Bộ Y tế phạt nặng?

Công ty Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng do không thực hiện đúng quy trình đăng ký, thay đổi thuốc theo quy định pháp luật.

Ngày 9/6, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Cụ thể, theo Quyết định Quyết định số 431/QĐ-XPHC ngày 05/6/2026 của Cục Quản lý Dược, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà (địa chỉ tại số 415 đường Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) đã thực hiện hai hành vi vi phạm.

Hành vi thứ nhất, Công ty đã không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần được phê duyệt đối với 05 thuốc: Thuốc Codeforte số đăng ký 893101630324 (SĐK cũ: VD-29015-18); Thuốc Naphacollyre, số đăng ký 893110196724 (SĐK cũ: VD-24677-16); Thuốc Mebendazol, số đăng ký 893115206225 (SĐK cũ: VD3-50-20); Thuốc Naphacogyl, số đăng ký 893115102724 (SĐK cũ: VD26195-17); Thuốc Nemydexan, số đăng ký VD-23609-15.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà bị xử phạt mức 125 triệu đồng. Ảnh: Nam Ha Pharma/Ảnh znews.vn

Hành vi thứ hai, Công ty không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các thay đổi nhỏ thuộc trường hợp yêu cầu thông báo trước khi lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đối với 02 thuốc: Thuốc Mebendazol, số đăng ký 893115206225 (SĐK cũ: VD3-50-20); Thuốc Naphacogyl, số đăng ký 893115102724 (SĐK cũ: VD-26195-17)

Theo Cục Quản lý Dược, do có nhiều thuốc cùng thuộc một hành vi vi phạm, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà bị áp dụng tình tiết tăng nặng.

Quyết định số 431/QĐ-XPHC ngày 05/6/2026 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà. Ảnh chụp màn hình

Với hành vi không đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành đối với 5 thuốc, doanh nghiệp bị xử phạt 90 triệu đồng. Đối với hành vi không thực hiện thủ tục thông báo các thay đổi nhỏ của 2 thuốc, mức phạt là 35 triệu đồng. Tổng mức xử phạt đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà là 125 triệu đồng.

Quyết định xử phạt được giao cho ông Hà Linh, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà để chấp hành. Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.