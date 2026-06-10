Công ty An Lộc Phát trúng gói thầu xây dựng 06 phòng học tại An Giang

Phòng Kinh tế xã Bình An (tỉnh An Giang) vừa ban hành Quyết định số 40/QĐ-PKT ngày 04/6/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Xây dựng mới 06 phòng học và các hạng mục khác thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Mầm non Vĩnh Hòa Hiệp. Đây là dự án đầu tư công quan trọng nhằm nâng cao cơ sở vật chất giáo dục trên địa bàn xã Bình An, được phê duyệt theo Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 của UBND xã Bình An.

Theo hồ sơ, gói thầu số 01 có giá dự toán là 7.151.478.896 đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Lộc Phát (địa chỉ tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) với giá trúng thầu là 6.229.380.211 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu đạt khoảng 12,89%, cho thấy hiệu quả kinh tế trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư.

Nguồn MSC

Quá trình lựa chọn nhà thầu diễn ra từ tháng 5/2026 với 04 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Lộc Phát, Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành, Công ty TNHH Minh Long và Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoàng Tân Kiên Giang.

Tại báo cáo đánh giá E-HSDT số 16/BC-HD ngày 01/6/2026, tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Dương đã loại Công ty TNHH Minh Long do bảo lãnh dự thầu không đáp ứng yêu cầu. Bảo lãnh dự thầu của đơn vị này chỉ có hiệu lực 120 ngày, trong khi yêu cầu tại hồ sơ mời thầu là 150 ngày. Việc loại bỏ các hồ sơ không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hoặc tính hợp lệ là biện pháp cần thiết để bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch trong đấu thầu.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Lộc Phát là nhà thầu có lịch sử hoạt động thâm niên trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực miền Tây, doanh nghiệp đã tham gia 157 gói thầu, trong đó trúng 60 gói, trượt 91 gói, 4 gói chưa có kết quả và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt khoảng 294,15 tỷ đồng; riêng các gói trúng với vai trò độc lập đạt khoảng 168,94 tỷ đồng. Trong tổng số 157 gói thầu đã tham gia, có đến 131 gói thầu tham gia tại địa bàn tỉnh An Giang, trúng 37 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 214 tỷ đồng.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, sự minh bạch trong quá trình đấu thầu qua mạng tại các địa phương hiện nay đã giảm thiểu đáng kể các rủi ro phát sinh trong khâu lựa chọn nhà thầu. Việc công khai đầy đủ thông tin về thông báo mời thầu, biên bản mở thầu và kết quả đánh giá trên hệ thống điện tử giúp các cơ quan quản lý, đơn vị truyền thông và nhân dân dễ dàng giám sát, đối chiếu. "Việc tuân thủ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC là yếu tố then chốt để các chủ đầu tư đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình," chuyên gia này nhận định.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ BẢO LÃNH DỰ THẦU Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) phải tuân thủ nguyên tắc công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Về tính hợp lệ của bảo lãnh dự thầu: Theo quy định tại các mẫu hồ sơ đấu thầu ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, bảo lãnh dự thầu phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về giá trị, hình thức và đặc biệt là thời gian có hiệu lực theo quy định trong Hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Trường hợp thời gian hiệu lực của bảo lãnh dự thầu ngắn hơn quy định tại E-HSMT, hồ sơ của nhà thầu sẽ bị coi là không hợp lệ và không đáp ứng yêu cầu.

Về trình tự đánh giá: Theo Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, tổ chuyên gia có trách nhiệm đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính của nhà thầu. Mọi thông tin kê khai trong E-HSDT phải được đối chiếu với tài liệu gốc hoặc các hệ thống thông tin quốc gia về đấu thầu, thuế, đăng ký doanh nghiệp trước khi phê duyệt kết quả.

Nguyên tắc xử lý: Việc loại bỏ các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu (về tính hợp lệ, kỹ thuật hoặc tài chính) phải được lập luận, giải trình chi tiết trong Báo cáo đánh giá E-HSDT và được thẩm định kỹ lưỡng trước khi trình chủ đầu tư phê duyệt, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các nhà thầu và tính nghiêm minh của pháp luật đấu thầu.

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