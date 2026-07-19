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Số hóa - Xe

Volkswagen City Store chính hãng đầu tiên có mặt tại Hà Nội

Volkswagen City Store Phạm Hùng, Hà Nội là đại lý đầu tiên tại miền Bắc được định hướng và xây dựng theo mô hình “City Store” mới của Thương hiệu Volkswagen.

Nguyễn Anh
Video: Giới thiệu Volkswagen City Store tại TP.HCM.

Volkswagen City Store Phạm Hùng tọa lạc trên trục đường Phạm Hùng, một trong những khu vực phát triển năng động tại phía Tây Thủ đô. Kết hợp với mô hình City Store theo hướng hiện đại, thân thiện và giàu tính kết nối.

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Volkswagen City Store chính hãng đầu tiên có mặt tại Hà Nội.

Chính vì vậy, khác với mô hình showroom ôtô truyền thống, Volkswagen City Store Phạm Hùng được định hình là một không gian mở để trò chuyện, gặp gỡ mọi người với tinh thần yêu mến Thương hiệu Volkswagen, tại những khu vực tập trung khu dân cư cao cấp, mật độ dân số đông, có mức sống cao và lối sống thời thượng.

Volkswagen City Store Phạm Hùng có tổng diện tích 350 m², trong đó khu vực trưng bày rộng 250 m², có thể giới thiệu đồng thời tối đa 5 mẫu xe. Không gian được thiết kế theo tiêu chuẩn nhận diện của Tập đoàn Volkswagen, kết hợp giữa xe trưng bày, nội thất hiện đại, hệ thống Digital Display, khu vực tư vấn riêng tư, lounge và quầy pantry.

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Volkswagen City Store Phạm Hùng có tổng diện tích 350 m², trong đó khu vực trưng bày rộng 250 m², có thể giới thiệu đồng thời tối đa 5 mẫu xe.

Các khu vực được bố trí tinh gọn, tạo cảm giác cởi mở, sảng khoái và tươi mới. Khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, tìm hiểu công nghệ, lựa chọn màu sắc và cấu hình xe thông qua các công cụ kỹ thuật số, đồng thời trao đổi với đội ngũ tư vấn trong một không gian thoải mái và gần gũi hơn.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và tư vấn sản phẩm, Volkswagen City Store Phạm Hùng sẽ được ưu tiên trở thành địa điểm tổ chức các buổi workshop, chương trình gặp gỡ chuyên gia, chia sẻ kiến thức, giao lưu khách hàng và các hoạt động dành cho cộng đồng yêu xe Volkswagen tại Hà Nội.

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Tại đây, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, tìm hiểu công nghệ, lựa chọn màu sắc và cấu hình xe thông qua các công cụ kỹ thuật số,...

Thông qua mô hình City Store đầu tiên tại miền Bắc, Volkswagen mong muốn xây dựng một điểm đến gần gũi với nhịp sống đô thị - nơi khách hàng có thể ghé thăm, thưởng thức một tách cà phê, trò chuyện về xe và khám phá tinh thần thương hiệu Volkswagen trong một không gian trẻ trung, thân thiện.

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