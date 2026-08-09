TMT Motors sắp gia nhập thị trường xe máy điện Việt Nam

Theo kế hoạch, các mẫu xe máy điện mang thương hiệu TMT Motors sẽ được bàn giao vào đầu tháng 9/2026 tại thị trường Việt Nam.

Không chỉ ôtô, TMT Motors còn chuẩn bị tham gia vào mảng xe máy điện vốn đang nở rộ ở Việt Nam với thương hiệu riêng mang tên E-Motor. Trước đó, TMT được biết đến với vai trò nhà phân phối xe tải, ôtô điện Wuling và hạ tầng trạm sạc với thương hiệu TMT-Egreen.

Theo TMT, toàn bộ các công đoạn nghiên cứu và phát triển sản phẩm đều do hãng tự thực hiện. Các mẫu xe máy điện của E-Motor sẽ được sản xuất tại nhà máy của TMT ở tỉnh Hưng Yên.

TMT Motors chuẩn bị ra mắt xe máy điện thương hiệu E-Motor tại Việt Nam.

Trong giai đoạn đầu, E-Motor sẽ bán 4 mẫu xe máy điện ở thị trường Việt Nam, bao gồm Super Max, Iris, Tansy và X-Pro. Những mẫu xe này sẽ nhắm đến các đối tượng khách hàng gồm học sinh/sinh viên, nữ giới và chở hàng. Hiện E-Motor mới công bố một số thông tin liên quan đến các mẫu xe máy điện này.

E-Motor Tansy

E-Motor Tansy chính là mẫu xe máy điện dành cho đối tượng học sinh, sinh viên và người đi làm trong khu vực nội thành. Mẫu xe máy điện này có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với vóc dáng của người Việt.

E-Motor Tansy chính là mẫu xe máy điện dành cho đối tượng học sinh, sinh viên và người đi làm trong khu vực nội thành.

E-Motor Tansy được trang bị mô-tơ điện inhub với công suất 1.200 W (khoảng 1,6 mã lực), mang đến vận tốc tối đa chỉ 50 km/h. Bên cạnh đó là 2 pin LFP đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, cho phép xe chạy hết quãng đường 120 km sau 1 lần sạc đầy pin.

E-Motor X-Pro

Cũng như Tansy, E-Motor X-Pro là mẫu xe máy điện nhắm đến giới trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, đúng như tên gọi, mẫu xe máy này có thiết kế cá tính hơn. Hiện E-Motor vẫn chưa công bố hình ảnh cụ thể và thông số động cơ của X-Pro.

E-Motor Iris

Theo E-Motor, Iris là dòng xe máy điện hướng đến nhóm khách hàng đang tìm kiếm phương tiện di chuyển có thiết kế thanh lịch. Do đó, đây là dòng xe phù hợp với các chị em phụ nữ.

E-Motor Iris cũng sử dụng mô-tơ điện inhub với công suất 3.000 W (khoảng 4 mã lực) và sở hữu vận tốc tối đa 70 km/h. Ngoài ra, xe còn được trang bị 2 pin LFP 76V24Ah đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, cung cấp phạm vi di chuyển 180 km sau mỗi lần sạc đầy. Bên cạnh đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LED.

E-Motor Super Max

Trái ngược với những mẫu xe máy điện kể trên, E-Motor Super Max lại là sản phẩm chuyên dành cho hoạt động giao hàng và logistics trong khu vực đô thị. Xe được trang bị mô-tơ điện inhub với công suất tối đa 4.000 W (khoảng 5,3 mã lực) và tải trọng tối đa 230 kg. Cũng như Iris, E-Motor Super Max được trang bị 2 pin LFP với phạm vi hoạt động 180 km sau một lần sạc đầy pin.

TMT Super Max với thiết kế chuyên dụng cho vận tải.

Tại Việt Nam, E-Motor Super Max không có nhiều đối thủ. Xe sẽ cạnh tranh với Honda Benly e: và Selex Camel. Cả hai đối thủ của E-Motor Super Max đều có thể đổi pin.

Đáng tiếc là giá bán của các mẫu xe máy điện E-Motor vẫn chưa được công bố. Theo kế hoạch, các mẫu xe máy điện của E-Motor sẽ được bàn giao vào đầu tháng 9/2026.