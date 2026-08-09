Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

TMT Motors sắp gia nhập thị trường xe máy điện Việt Nam

Theo kế hoạch, các mẫu xe máy điện mang thương hiệu TMT Motors sẽ được bàn giao vào đầu tháng 9/2026 tại thị trường Việt Nam.

Thảo Nguyễn

Không chỉ ôtô, TMT Motors còn chuẩn bị tham gia vào mảng xe máy điện vốn đang nở rộ ở Việt Nam với thương hiệu riêng mang tên E-Motor. Trước đó, TMT được biết đến với vai trò nhà phân phối xe tải, ôtô điện Wuling và hạ tầng trạm sạc với thương hiệu TMT-Egreen.

Theo TMT, toàn bộ các công đoạn nghiên cứu và phát triển sản phẩm đều do hãng tự thực hiện. Các mẫu xe máy điện của E-Motor sẽ được sản xuất tại nhà máy của TMT ở tỉnh Hưng Yên.

2-4048.jpg
TMT Motors chuẩn bị ra mắt xe máy điện thương hiệu E-Motor tại Việt Nam.

Trong giai đoạn đầu, E-Motor sẽ bán 4 mẫu xe máy điện ở thị trường Việt Nam, bao gồm Super Max, Iris, Tansy và X-Pro. Những mẫu xe này sẽ nhắm đến các đối tượng khách hàng gồm học sinh/sinh viên, nữ giới và chở hàng. Hiện E-Motor mới công bố một số thông tin liên quan đến các mẫu xe máy điện này.

E-Motor Tansy

E-Motor Tansy chính là mẫu xe máy điện dành cho đối tượng học sinh, sinh viên và người đi làm trong khu vực nội thành. Mẫu xe máy điện này có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với vóc dáng của người Việt.

1-1233.jpg
E-Motor Tansy chính là mẫu xe máy điện dành cho đối tượng học sinh, sinh viên và người đi làm trong khu vực nội thành.

E-Motor Tansy được trang bị mô-tơ điện inhub với công suất 1.200 W (khoảng 1,6 mã lực), mang đến vận tốc tối đa chỉ 50 km/h. Bên cạnh đó là 2 pin LFP đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, cho phép xe chạy hết quãng đường 120 km sau 1 lần sạc đầy pin.

E-Motor X-Pro

Cũng như Tansy, E-Motor X-Pro là mẫu xe máy điện nhắm đến giới trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, đúng như tên gọi, mẫu xe máy này có thiết kế cá tính hơn. Hiện E-Motor vẫn chưa công bố hình ảnh cụ thể và thông số động cơ của X-Pro.

E-Motor Iris

Theo E-Motor, Iris là dòng xe máy điện hướng đến nhóm khách hàng đang tìm kiếm phương tiện di chuyển có thiết kế thanh lịch. Do đó, đây là dòng xe phù hợp với các chị em phụ nữ.

E-Motor Iris cũng sử dụng mô-tơ điện inhub với công suất 3.000 W (khoảng 4 mã lực) và sở hữu vận tốc tối đa 70 km/h. Ngoài ra, xe còn được trang bị 2 pin LFP 76V24Ah đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, cung cấp phạm vi di chuyển 180 km sau mỗi lần sạc đầy. Bên cạnh đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LED.

E-Motor Super Max

Trái ngược với những mẫu xe máy điện kể trên, E-Motor Super Max lại là sản phẩm chuyên dành cho hoạt động giao hàng và logistics trong khu vực đô thị. Xe được trang bị mô-tơ điện inhub với công suất tối đa 4.000 W (khoảng 5,3 mã lực) và tải trọng tối đa 230 kg. Cũng như Iris, E-Motor Super Max được trang bị 2 pin LFP với phạm vi hoạt động 180 km sau một lần sạc đầy pin.

3-4957.jpg
TMT Super Max với thiết kế chuyên dụng cho vận tải.

Tại Việt Nam, E-Motor Super Max không có nhiều đối thủ. Xe sẽ cạnh tranh với Honda Benly e: và Selex Camel. Cả hai đối thủ của E-Motor Super Max đều có thể đổi pin.

Đáng tiếc là giá bán của các mẫu xe máy điện E-Motor vẫn chưa được công bố. Theo kế hoạch, các mẫu xe máy điện của E-Motor sẽ được bàn giao vào đầu tháng 9/2026.

#TMT Motors sắp bán xe máy điện #xe máy điện #TMT Motors #E-Motor #xe điện Việt Nam #xe máy đô thị

Bài liên quan

Số hóa - Xe

YADEA tung loạt ưu đãi cho học sinh mua xe máy điện mùa tựu trường

Chào đón năm học 2026-2027, YADEA Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại trên toàn quốc với 20.000 phần quà dành cho khách hàng mua xe máy điện.

Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng dải sản phẩm dành cho học sinh, sinh viên và đẩy mạnh chương trình "Thu xăng đổi điện", góp phần thúc đẩy xu hướng giao thông xanh tại Việt Nam.

Theo chương trình, từ nay đến hết ngày 30/9/2026, khách hàng mua các mẫu xe máy điện học sinh chính hãng YADEA gồm I8, I-Cute, X-BULL, X-SKY, Vekoo, Omee và Ova tại hệ thống đại lý trên toàn quốc hoặc các gian hàng chính hãng trên TikTok Shop, Shopee và Lazada sẽ được tham gia quay thưởng với cơ hội nhận quà 100%.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Dây chuyền lắp ráp xe máy điện Honda UC3 ở Thái Lan sẽ chuyển về Việt Nam?

Theo Nikkei Asia, Honda Motor đang lên kế hoạch chuyển dây chuyền sản xuất mẫu xe máy điện Honda UC3 từ Thái Lan sang Việt Nam, dự kiến vào tháng 9 tới.

Video: Trải nghiệm Honda UC3 - Xe máy điện cao cấp 2026 tại Việt Nam.

Thông tin được bà Sayaka Arai, Tổng giám đốc Honda Việt Nam, chia sẻ với Nikkei. Theo đó, Honda UC3 dự kiến sẽ được lắp ráp tại nhà máy của hãng ở tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, sản lượng trong giai đoạn đầu sẽ được duy trì ở mức hạn chế nhằm thăm dò nhu cầu thị trường.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

YADEA Omee - xe máy điện học sinh từ 15,99 triệu đồng tại Việt Nam

YADEA vừa giới thiệu mẫu xe máy điện mới mang tên Omee tại thị trường Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng học sinh và người dùng trẻ tuổi.

Video: Giới thiệu xe máy điện học sinh YADEA Omee mới.

Được định vị là "chiếc xe đầu đời" dành cho thế hệ trẻ, đặc biệt là nữ sinh, xe máy điện YADEA Omee mang phong cách thiết kế Retro hiện đại với những đường nét bo tròn mềm mại, kết hợp các chi tiết mạ chrome tạo điểm nhấn. Xe sở hữu kích thước nhỏ gọn với chiều cao yên 760 mm và chiều dài cơ sở 1.220 mm, giúp người dùng dễ dàng chống chân, thao tác linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới