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[VIDEO] CPI bất ngờ giảm 0,12% trong tháng 7 vì giá xăng dầu lao dốc

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[VIDEO] CPI bất ngờ giảm 0,12% trong tháng 7 vì giá xăng dầu lao dốc

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 giảm 0,12%, chủ yếu do giá xăng dầu giảm sâu, ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung trong tháng.

Minh Quân - Hà Anh
#giảm CPI tháng 7 do giá xăng dầu #ảnh hưởng giá xăng dầu đến lạm phát #xu hướng giảm giá tiêu dùng #biến động giá nhiên liệu ảnh hưởng kinh tế #tác động của giá xăng dầu tới mặt bằng giá

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